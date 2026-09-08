Ο Σάντσο το «παλεύει» για να μείνει στην Premier League

Ο Τζέιντον Σάντσο παραμένει ελεύθερος μετά την λήξη του συμβολαίου του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περιμένει την κατάλληλη πρόταση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», ο 26χρονος εξτρέμ θέλει να παραμείνει σε επίπεδο Premier League και βρίσκεται σε επαφές με δύο ομάδες, για να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η μια ομάδα που βρίσκεται σε επαφές με τον Σάντσο είναι η Μπρέντφορντ, με την αγγλική ομάδα να εξετάζει όλα τα δεδομένα, πριν προσφέρει συμβόλαιο στον Άγγλο μεσοεπιθετικό.

Για τον Σάντσο υπάρχει ενδιαφέρον και από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο ο 26χρονο εξτρέμ, δεν είναι «ζεστός» στο ενδεχόμενο να φύγει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.