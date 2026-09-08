Ο Κιέζα κάνει νέες σκέψεις αποχώρησης από την Λίβερπουλ

Το σίριαλ με τον Φεντερίκο Κιέζα συνεχίζεται στην Λίβερπουλ, μετά το «κόψιμο» του Ιταλού εξτρέμ από την ευρωπαϊκή λίστα των «reds».

Όπως αναφέρει το «Football Insider», ο 28χρονος εξτρέμ κάνει και πάλι σκέψεις αποχώρησης από την Λίβερπουλ, βλέποντας ότι για ακόμη μια σεζόν θα έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κιέζα θα κάνει υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο και στη συνέχεια θα ψάξει ενεργά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, θέλοντας να επιστρέψει στην Ιταλία.

Για τον έμπειρο μεσοεπιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του, με την Γιουβέντους, τη Νάπολι και την Μίλαν να παραμένουν στο «κάδρο» για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό.