Το ταξίδι της ΑΕΚ στα αστέρια ξεκινά από το ματς κόντρα στη ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη ΛΑΣΚ στην κατάμεστη Allwyn Arena, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση του Champions League είναι η ΑΕΚ, καθώς απόψε (19:45, Magenta Sport2HD) αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase. Η Ένωση επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια και θέλει να κάνει ξεκίνημα με το δεξί απέναντι στους πρωταθλητές Αυστρίας.

Θεωρητικά η ΛΑΣΚ είναι από τους πιο βατούς αντιπάλους που θα βρει απέναντί της η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να είναι χαρούμενος που αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι, με μοναδικό πρόβλημα να αποτελεί ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναμένεται να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, έχοντας αγωνιστεί φέτος στο ματς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Από εκεί και πέρα δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στα πρόσωπα ή στο σχήμα, με Πήλιο, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί στην άμυνα, τους Βιτάλις και Κάιρινεν να διεκδικούν θέση δίπλα στον Μαρίν στα χαφ, με τους Κοϊτά, Μάγερ στα φτερά και τους Βάργκα, Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Απέναντί της η ΑΕΚ θα βρει τον δικό της Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει παραχωρηθεί δανεικός στη ΛΑΣΚ. Οι Αυστριακοί έχουν κάνει τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν, ενώ για να μπουν στη League Phase, απέκλεισαν με μεγάλη ανατροπή τη Σέλτικ στα play offs, καθώς ηττήθηκαν 3-0 στη Σκωτία, αλλά στην έδρα τους επικράτησαν 5-1.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο.

