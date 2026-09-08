Πρεμιέρα στη 2η στροφή με Ολυμπιακός-Βόλος Elabet

Στο Φάληρο ανοίγει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet.

Η δράση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής της League Phase, που περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 21:45, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο Elabet στο Φάληρο, τρεις μέρες μετά το μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό, το οποίο σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη διοργάνωση, μετά το 4-0 επί της ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα, ενώ η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ψάχνει την πρώτη της νίκη. Και οι δύο προπονητές θα κάνουν αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς του Σαββάτου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45: Ολυμπιακός - Βόλος ELABET, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00: ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο στάδιο (ΣΚΑΪ Hybrid)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45: Αστέρας Aktor - Άρης, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (ΣΚΑΪ)