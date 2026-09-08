Γκριν: «Ωραίες οι κινήσεις των Λέικερς αλλά δεν ξέρω για τα playoffs - Αυτοί οι τρεις θα είναι κλειδιά»

O Ντάνι Γκριν προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε για το νέο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς και τις κινήσεις που έγιναν γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ντάνι Γκριν, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Λος Άντζελες Λέικερς, σχολίασε το νέο ρόστερ της ομάδας και τις κινήσεις που έγιναν ώστε να καλυφθούν τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Γκριν εμφανίστηκε αρκετά θετικός για τις επιλογές των «Λιμνανθρώπων», εκτιμώντας πως έχουν πλέον μεγαλύτερο βάθος, περισσότερη ταχύτητα και νεανικότητα. Παράλληλα, πάντως, εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσο η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να επηρεάσει την ομάδα στα play-offs.

«Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος για την κατεύθυνση που ήθελαν να ακολουθήσουν και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έβλεπα τη μία κίνηση μετά την άλλη και μου άρεσαν αρκετά από τα κομμάτια που πρόσθεσαν», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με το «Lakers Nation».

«Ξέρω ότι είναι νέοι και επομένως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή ομάδα στην κανονική περίοδο. Για τα play-offs δεν ξέρω, ακριβώς λόγω της ηλικίας και της απειρίας τους. Μου αρέσουν, όμως, οι κινήσεις που έκαναν και οι παίκτες που διαθέτουν. Έχουν μεγαλύτερο βάθος, έγιναν νεότεροι και πιο γρήγοροι και μπορούν να τρέξουν περισσότερο στο γήπεδο», πρόσθεσε.

Ο Γκριν αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένους παίκτες που θεωρεί ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τη νέα σεζόν, πέρα από τους δεδομένους πρωταγωνιστές της ομάδας.

«Προφανώς γνωρίζουμε τι μπορούν να κάνουν ο Όστιν και ο Λούκα, ενώ υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και για τον Ουόκερ Κέσλερ. Εγώ, όμως, κοιτάζω παίκτες όπως ο Κάμερον Καρ, ο Ζάιαρ Ουίλιαμς και ο Μάμου», τόνισε.

«Ο Σέξτον μπορεί να προσφέρει και αμυντικά, είτε ερχόμενος από τον πάγκο είτε ως βασικός, και να παίξει στον άσο. Αυτοί οι τρεις είναι για μένα παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες-κλειδιά, όπως ήταν ο Τζέικ Λαράβια πέρσι. Ο Τζέικ μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε και να γίνει ακόμα καλύτερος, αλλά αυτοί είναι οι παίκτες που πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα και, εφόσον εξελιχθούν, να κάνουν αυτή την ομάδα πραγματικά επικίνδυνη» ολοκλήρωσε.