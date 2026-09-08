Γιατί πάει στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης: Το «μενού» των συναντήσεων και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή

Η συνάντηση αυτή γίνεται σε ένα timing με ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μία περίοδο συγκρούσεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας με το Κάιρο θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Η συνάντηση αυτή γίνεται σε ένα timing με ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μία περίοδο συγκρούσεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Να σημειωθεί εδώ πως στο Ελ Αλαμέιν θα πραγματοποιηθεί επίσης άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου. Στο «μενού» της συνάντησης θα βρεθεί η μετουσίωση της συνεργασίας σε συγκεκριμένα εγχειρήματα στις επενδύσεις, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα.

Αναφερόμενος στη στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο ο πρωθυπουργός σημείωσε «είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή». Υπενθύμισε «το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την Αθήνα υπογραμμίζεται πως υπάρχουν χώρες -μεταξύ των οποίων είναι η Αίγυπτος- οι οποίες είναι πρωταρχικού στόχου για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καΐρου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο για τη στήριξη της οικονομίας.

Να σημειωθεί εδώ πως η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο πολλαπλών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και ενώ η Άγκυρα συνεχίζει την προσπάθεια για να βελτιώσει τη σχέση της με το Κάιρο. Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν θέματα που σχετίζονται με τις διμερείς σχέσεις αλλά επί τάπητος θα τεθούν και ευρύτερα οι περιφερειακές εξελίξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας πρόσφατα σε σχετική ερώτηση, σημείωσε «βεβαίως και οι δύο χώρες αναπτύσσουν και άλλες συμμαχίες. Είναι λογικό κάθε χώρα να φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με άλλες χώρες, περιφερειακές ή λίγο πιο μακρινές. Όμως, στρατηγική σχέση μπορείς να έχεις μόνο με λίγες χώρες και η σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου είναι βαθιά ριζωμένη και στρατηγική, σήμερα».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Μονής Σινά, Ελλάδα και Αίγυπτος συνεργάζονται και έχει υπάρξει μια προκαταρκτική κατανόηση. Αυτό που σημειώνεται είναι πως αυτή τη στιγμή εναπόκειται στην ίδια τη μοναστική κοινότητα να αποφασίσει για το μέλλον της συμφωνίας.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή

Από την κυβέρνηση αυτό που τονίζεται είναι πως η Ελλάδα μπορεί να είναι μια «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου. Ειδικότερα σημειώνεται πως η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα «γέφυρα» και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή.

Στη θέση της Ελλάδος «σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε «είναι σχέσεις με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική. Μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές».

Στόχος της Αθήνας είναι να ξεδιπλωθούν μια σειρά κινήσεων στην ευρύτερη περιοχή και να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι οι ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφτεί πολύ σύντομα τη Σαουδική Αραβία. Από την κυβέρνηση αυτό που σημειώνεται είναι πως δεν σημαίνει ότι, επειδή η συμφωνία της Μέκκας μπορεί να έφερε πιο κοντά τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, πως αυτόματα η Ελλάδα παίρνει αποστάσεις. Άλλωστε υπογραμμίζεται πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη απ’ αυτό.

O εκνευρισμός της Άγκυρας

Από την πλευρά της η Άγκυρα επιμένει σε μια ρητορική έντασης και συνεχίζει τις προκλήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με μια σειρά δηλώσεων δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει το αναθεωρητικό αφήγημα, ενώ με συγκεκριμένες κινήσεων συνεχίζει να ταράζει το νερά (για παράδειγμα χθες έγιναν παραβάσεις και παραβιάσεις από 5 τουρκικά αεροσκάφη).

Ουσιαστικά η τουρκική πλευρά δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα, όπως για παράδειγμα η «Ασπίδα του Αχιλλέα». Από την πλευρά της η Αθήνα ξεδιπλώνει μια σειρά πρωτοβουλιών στο διπλωματικό πεδίο αλλά και για την περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας

«Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία» σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Για το θέμα των χωρικών υδάτων είπε πως «στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα -όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές Αρχές-, ήταν απολύτως σαφές ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».

Πηγή: ethnos.gr

