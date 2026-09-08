Στο τραπέζι το Περιστέρι για έδρα του Ολυμπιακού αν χαλάσει το deal με την ΑΕΚ

Κρίσιμη μέρα για το γηπεδικό στον Ολυμπιακό, αφού θα γίνει το καθοριστικό ραντεβού με την ΑΕΚ για τη «Sunel Arena». Στο τραπέζι και το κλειστό του Περιστερίου, αν στραβώσουν οι συζητήσεις με την Ένωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους «κιτρινόμαυρους» για να βρεθεί λύση και να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιεί τη «Suner Arena» ως έδρα τη σεζόν που έρχεται.

Την Πέμπτη (10/9) άλλωστε είναι και η διορία για να δηλώσουν οι ομάδες που θα αγωνίζονται την ερχόμενη περίοδο στον ΕΣΑΚΕ, που επιθυμεί να κάνει την κλήρωση της Stoiximan Greek Basketball League, που ήδη έχει αργήσει χαρακτηριστικά.

Μέρος της συμφωνίας θα είναι και η μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ, με τον Έλληνα άσο και την Ένωση να έχουν ήδη φτάσει σε deal για τρία χρόνια, αλλά τη μεταγραφή να εξαρτάται από τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τη «Sunel Arena».

Ωστόσο στο τραπέζι για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει και εναλλακτική λύση, αφού οι ιθύνοντες της ομάδας του Πειραιά εξετάζουν το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο φυσικά και θα έχει επίπτωση στα οικονομικά του Ολυμπιακού, αφού το γήπεδο στα δυτικά προάστεια έχει χωρητικότητα 4.000 θέσεων, μικρότερη από τη «Sunel Arena», κάτι που προφανώς καθιστά το κλειστό της ΑΕΚ ως πρώτο στόχο για τους «ερυθρόλευκους».