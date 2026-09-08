Στη μάχη του Youth League η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ

Η Κ19 της ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στο Σεραφείδειο την αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της League Phase του Youth League.

Πριν από την αποψινή πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται η ΑΕΚ Κ19 κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή υποδέχεται τους νέους των Αυστριακών στις 12:00 (Magenta Sport1HD) στο Σεραφείδειο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Εφόσον η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια κατάφερε να περάσει στη League Phase του Champions League, συμπαρέσυρε μαζί της και την Κ19, όπου απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στη Youth League και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας για τις πρώτες έξι πρώτες αγωνιστικές.

Η Κ19 είναι έτοιμη να ζήσει το δικό της ευρωπαϊκό όνειρο και να αποκτήσει πολύτιμες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Ήδη πάντως στο πρωτάθλημα Νέων της Super League μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, με το ίδιο ευρύ σκορ, 6-0 επί της Κηφισιάς και επί του Άρη.