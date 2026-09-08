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Στο σημερινό Center Fox η πρεμιέρα της ΑΕΚ στα αστέρια, η Θύρα 7 για Μέντι και ο ΠΑΟΚ που φέρνει Γιάκιτς

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame της αποψινής πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ, την ανακοίνωση της Θύρας 7 για Μεντιλίμπαρ και η νέα προσθήκη του ΠΑΟΚ.

 

Στο σημερινό Center Fox η πρεμιέρα της ΑΕΚ στα αστέρια, η Θύρα 7 για Μέντι και ο ΠΑΟΚ που φέρνει Γιάκιτς