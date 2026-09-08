Στο σημερινό Center Fox η πρεμιέρα της ΑΕΚ στα αστέρια, η Θύρα 7 για Μέντι και ο ΠΑΟΚ που φέρνει Γιάκιτς

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame της αποψινής πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ, την ανακοίνωση της Θύρας 7 για Μεντιλίμπαρ και η νέα προσθήκη του ΠΑΟΚ.