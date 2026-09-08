Προηγήθηκε η ΑΕΚ κόντρα στη LASK; ΤΑΜΕΙΟ!

Η League Phase του UEFA Champions League κάνει πρεμιέρα και η ΑΕΚ ξεκινά απόψε τη δική της διαδρομή απέναντι στη LASK Λίντσερ, σε μία βραδιά που σηματοδοτεί την επιστροφή της Ένωσης στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά από 8 χρόνια!

Η πρώτη αγωνιστική είναι πάντα ξεχωριστή. Οι πρώτοι βαθμοί, η πρώτη μεγάλη παράσταση και η ευκαιρία να μπουν από νωρίς οι βάσεις για όσα θα ακολουθήσουν.

Και στη Superbet, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ συνοδεύεται από 1UP* υπέρ της Ένωσης!

1UP* υπέρ της ΑΕΚ: Ένα γκολ και πας ΤΑΜΕΙΟ!

Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το 1UP* της Superbet.

Η λογική είναι απλή: Αν η ΑΕΚ πάρει προβάδισμα ενός γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, τα επιλέξιμα στοιχήματα στη νίκη της πληρώνονται άμεσα ως κερδισμένα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αναμέτρησης.*

Μόλις η διαφορά φτάσει στο ένα γκολ υπέρ της ΑΕΚ, ενεργοποιείται το 1UP*.

Γιατί κάποιες φορές δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η πρώτη μάχη μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διαδρομής

Απέναντι στη LASK, η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ξεκινήσει τη League Phase με το αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Η αυστριακή ομάδα έρχεται στην Αθήνα γνωρίζοντας ότι κάθε βαθμός στη League Phase μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος, όμως η Ένωση θέλει από την πρώτη αγωνιστική να στείλει το δικό της μήνυμα.

Το Champions League άλλωστε δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική πρόκληση. Κάθε βαθμός μετράει. Κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει και κάθε μεγάλη στιγμή μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή πορεία. Για την ΑΕΚ, όλα ξεκινούν απόψε.

Champions League στη Superbet

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει και στη Superbet κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder* και ειδικές αγορές* για τους αγώνες και τους πρωταγωνιστές τους.

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