Τι προβλέπει η Opta προβλέπει για τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ

Ο υπερυπολογιστής της Opta κάνει τις προβλέψεις του για το ΑΕΚ-ΛΑΣΚ απόψε, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Το Champions League αρχίζει και πάλι μετά από 101 ημέρες αναμονής, με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ να ανοίγει σήμερα στις 19:45 την αυλαία της League Phase.

Ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε τις προσομοιώσεις για το τι είναι πιο πιθανό να συμβεί στον αγώνα της Allwyn Arena, συνυπολογίζοντας πως η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ οι Αυστριακοί έχουν να παίξουν από το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1965-66.

Το αποτέλεσμα που έβγαλε ότι η ΑΕΚ έχει 52,2% πιθανότητες να πάρει τη νίκη απόψε κόντρα στη ΛΑΣΚ, στην οποία δίνει ένα 24%.