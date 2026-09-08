Σήμερα η επέμβαση του Κωνσταντέλια στο Μόναχο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ρήξης πρόσθιου χιαστού, στο Μόναχο.

Την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο περνά σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού, την οποία υπέστη στο ντεμπούτο του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga. Ο 23χρονος άσος έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία του συμπαραστέκεται από την πρώτη στιγμή, όπως και η γερμανική ομάδα.

Με την επέμβαση γίνεται το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στη δράση, με τη συνέχεια να είναι αρκετά απαιτητική. Ο Κωνσταντέλιας θα παραμείνει στη Γερμανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης, όπου θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ. Μετά από περίπου 3 εβδομάδες, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό στάδιο της αποθεραπείας, μαζί με την οικογένειά του.

Μαζί του θα βρεθούν και μέλη του ιατρικού τιμ των Γερμανών, για να επιβλέπουν την πορεία της αποθεραπείας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επιστροφή του 23χρονου μεσοεπιθετικού στη δράση υπολογίζεται σε έξι μήνες, εάν όλα κυλήσουν ομαλά στα στάδια της αποκατάστασης.