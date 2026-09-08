Χρυσή Μπάλα: Σήμερα η ανακοίνωση των 30 υποψηφίων

Στις 12:00 αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα με τους 30 υποψηφίους για τη Χρυσή Μπάλα, με την αγωνία για τον φετινό νικητή να κορυφώνεται.

Η τελετή απονομής του κορυφαίου ατομικού βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ για πέμπτη φορά στην ιστορία του θεσμού η αξιολόγηση αφορά την αγωνιστική σεζόν και όχι το ημερολογιακό έτος.

Συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη οι εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών από την 1η Αυγούστου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Ως εκ τούτου, στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται και όσα συνέβησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η φετινή μάχη αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Στους ποδοσφαιριστές που θεωρούνται βασικοί διεκδικητές βρίσκονται οι Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί, Χάρι Κέιν της Μπάγερν, Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης και Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Στη σχετική συζήτηση έχουν μπει, μάλιστα, και οι Λιονέλ Μέσι και Ρόδρι, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο περσινός νικητής, Ουσμάν Ντεμπελέ, έχει ήδη κάνει τη δική του πρόβλεψη για την τελική τριάδα, τοποθετώντας σε αυτή τους Κβαρατσκέλια, Κέιν και Εμπαπέ.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, μια διεθνής κριτική επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων θα κληθεί να ψηφίσει για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε χώρας που βρίσκεται στις 100 κορυφαίες της Παγκόσμιας Κατάταξης Ανδρών της FIFA.

Οι ψηφοφόροι αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τρία βασικά κριτήρια: την ατομική απόδοση, τα συλλογικά επιτεύγματα και τα τρόπαια, καθώς και το ευ αγωνίζεσθαι εντός και εκτός γηπέδου.

Κάθε δημοσιογράφος επιλέγει και κατατάσσει τους 10 κορυφαίους ποδοσφαιριστές από τη λίστα των υποψηφίων. Η πρώτη επιλογή λαμβάνει 15 βαθμούς, ενώ η δέκατη έναν βαθμό. Το άθροισμα των βαθμών θα καθορίσει τον νέο κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.