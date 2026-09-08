Ρούμπεν Πέρεθ: Επέστρεψε στην Μπέτις και ανέλαβε νέο ρόλο

Μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ο Ρούμπεν Πέρεθ έκανε το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, επιστρέφοντας στην Μπέτις.

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, αποτελεί πλέον μέλος του ισπανικού συλλόγου από διαφορετικό πόστο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Συγκεκριμένα, η Μπέτις ανακοίνωσε την πρόσληψή του ως προπονητή της Real Betis Global Academy, του διεθνούς προγράμματος ακαδημιών του συλλόγου. Η συγκεκριμένη ακαδημία εδρεύει στην Ισπανία και φιλοξενεί νεαρούς ποδοσφαιριστές από διάφορες χώρες του κόσμου.

Έτσι, ο Ρούμπεν Πέρεθ περνά πλέον από τον αγωνιστικό χώρο στον πάγκο, ξεκινώντας την προπονητική του πορεία σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον. Ο ίδιος είχε φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της Μπέτις, ενώ τώρα καλείται να μεταφέρει την εμπειρία του στις νεότερες γενιές ποδοσφαιριστών.

Η ισπανική ομάδα, στην ανακοίνωσή της, καλωσόρισε ξανά τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της και γνωστοποίησε πως αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της Real Betis Global Academy, έχοντας πλέον μπροστά του το πρώτο επίσημο κεφάλαιο της νέας του καριέρας.





