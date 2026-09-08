Η «μονομαχία» Ντουπλάντις-Καραλή δεσπόζει στο World Athletics Ultimate Championship

Από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του κλασσικού αθλητισμού, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγωνιζόμενους, τους κορυφαίους και τις κορυφαίες του στίβου, στην νεοσυσταθείσα διοργάνωση World Athletics Ultimate Championship.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές και μέχρι στιγμής (σ.σ. καθώς οι σχετικοί κατάλογοι ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν), θα λάβουν μέρος 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 ομοσπονδίες.

Το World Athletics Ultimate Championship, θα συγκεντρώσει Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, νικητές του Wanda Diamond League και τους αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς σε 28 αγωνίσματα κατά την διάρκεια τριών βραδιών γεμάτων δράση. Συνολικά, θα υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο ρεκόρ 10 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους πρωταθλητές να εισπράττουν 150.000 δολάρια.



Τα βλέμματα αναμένεται να επικεντρωθούν στην «μονομαχία» του Σουηδού Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου πρωταθλητή στο άλμα επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, με τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο πρώτος, βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.31 μέτρα νωρίτερα εφέτος, ενώ ο Ελληνας πρωταθλητής έχει υπερβεί τα 6.20 μέτρα αυτήν την σεζόν και θα βρεθεί στην Βουδαπέστη ως πρωταθλητής του Diamond League.



Παράλληλα, θα αγωνισθούν πρωταθλητές οι οποίοι έχουν καταρρίψει τα παγκόσμια ρεκόρ αυτής της σεζόν, όπως ο Τζα'Κόμπε Θαρπ (σ.σ. παγκόσμιο ρεκόρ στα 110 μέτρα μετ' εμποδίων με 12.75 τον Ιούνιο), η Μασάϊ Ράσελ (12.09 στα 100 μέτρα μετ' εμποδίων) και ο Αλισον Ντος Σάντος (σ.σ. 45.80 στα 400 μέτρα μετ' εμποδίων).



Επίσης στο World Athletics Ultimate Championship, θα λάβουν μέρος οι Ολυμπιονίκες, Γκάμπι Τόμας, Μεριλέϊντι Παουλίνιο, Κίλι Χόντγκινσον, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, Λετσίλε Τεμπόγκο και Ιθαν Κάτζμπεργκ, όπως και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν, Ομπλίκ Σεβίλ και Κόλεν Κεμπινατσίπι.



Στους δρόμους μεσαίων αποστάσεων θ΄αγωνισθούν στα 800μ γυναικών, οι Οντρεϊ Βερό, η Χόντγκινσον και η Φέμκε Μπρέντερς Μπολ, ενώ στα 1.500μ. των ανδρών, θα λάβουν μέρος, οι Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν και Τζος Κερ, μαζί με τον Ολυμπιονίκη Κόουλ Χόκερ και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ισαάκ Νάντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ