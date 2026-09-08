Παναθηναϊκός: «Καμπάνα» τριών αγωνιστικών στον Ντέσερς!

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον Νιγηριανό επιθετικό μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός...

Ο Σίριλ Ντέσερς προέβη σε μία ακατανόητη ενέργεια στο κυριακάτικο ντέρμπι, ενώ οι Πράσινοι προηγούνταν με 3-0, καθώς χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη, με αποτέλεσμα να επανέλθει η αριθμητική ισορροπία.

Τα ακόμα πιο άσχημα μαντάτα ωστόσο ήρθαν από τον αθλητικό δικαστή της λίγκας, καθώς ο Νιγηριανός στράικερ τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών σύμφωνα με το άρθρο 10, 1γ του Πειθαρχικού Κώδικα για "βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο παίκτη".

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πάντως θα ασκήσει έφεση για να μειώσει την ποινή του παίκτη (μπορεί να μειωθεί μόνο σε μία αγωνιστική), ο οποίος -με τα σημερινά δεδομένα- θα εκτίσει την ποινή του στα παιχνίδια με την Κηφισιά στο εξ αναβολής ματς πρωταθλήματος την Πέπτη (10/9), τον Παναιτωλικό και ξανά με την Κηφισιά στο Κύπελλο.