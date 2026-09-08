Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Μπόσνα πήρε τον MVP του Παγκόσμιου U19 στο Ηράκλειο

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον όμιλο του Eurocup, Μπόσνα Σαράγεβο έκανε δικό της τον MVP του Παγκόσμιου U19 στο Ηράκλειο, Ρέτζι Πέρι.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Μπόσνα. Η ομάδα από το Σαράγεβο που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον όμιλο του Eurocup απέκτησε τον Ρέτζι Πέρι.

Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ ήταν ένα μεγάλο prospect πριν από λίγα χρόνια, όταν αναδείχθηκε MVP στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 19 ετών που έγινε στο Ηράκλειο, το 2019.

Με συμπαίκτες τους Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Έβαν Μόμπλεϊ, Τζέιλεν Γκριν, ο Πέρι πανηγύρισε μαζί με τις ΗΠΑ το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση της Κρήτης κι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης, έχοντας μέσο όρο 13.1 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.4 κλεψίματα.

Μετά το δεύτερο χρόνο του στο Μισισίπι Στέιτ στο NCAA, το 2020 επελέγη στο Νο57 του NBA draft από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά έπαιξε στους Μπρούκλιν Νετς. Έπαιξε σχεδόν 40 αγώνες στο ΝΒΑ έως το 2022 και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Κίνα.

Το 2025/26 έπαιξε στους Μπεϊτζίν Ρόγιαλ Φάιτερς της CBA, 14.1 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.