Ο Πακιάο στη «μάχη» κατά της φτώχειας στις Φιλιππίνες

Ο θρύλος της πυγμαχίας, Μάνι Πακιάο αρχίζει τον αγώνα του κατά της φτώχειας στις Φιλιππίνες.

Διορισμένος από τον πρόεδρο της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, ο Μάνι Πακιάο αρχίζει την αποστολή του ως επικεφαλής συντονιστής της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Ο Πακιάο έχει περάσει δεκαετίες ρίχνοντας γροθιές στα ρινγκ, αλλά από σήμερα (8/9), το είδωλο του αθλητισμού των Φιλιππίνων θα δώσει μια μάχη ενάντια σε έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο: την φτώχεια. Ο Φιλιππινέζος πρωταθλητής, εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Μάρκος, γιου του πρώην προέδρου της χώρας που κυβέρνησε από το 1965 έως το 1986, για να ηγηθεί της δημόσιας υπηρεσίας για την καταπολέμηση της φτώχειας, δεσμευόμενος να βοηθήσει τους Φιλιππινέζους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που γνωρίζει πολύ καλά, καθώς τις έχει βιώσει.

Ο 47χρονος πρώην γερουσιαστής διορίστηκε επικεφαλής συντονιστής της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας (NAPC). Αυτή είναι η πρώτη του εκτελεστική θέση μετά από μια μακρά πολιτική καριέρα που χαρακτηρίσθηκε από θητείες στο Κογκρέσο και στην Γερουσία, μια ανεπιτυχή υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2022 και μια αποτυχημένη προσπάθεια επιστροφής στην Γερουσία το 2025 υπό την υποστήριξη της κυβέρνησης Μάρκος, του Ομοσπονδιακού Κόμματος για τις Φιλιππίνες.

Επικεφαλής του NAPC, ο Πακιάο θα συντονίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την μείωση της φτώχειας, μιας μάστιγας της οποίας την πραγματικότητα λέει ότι κατανοεί από προσωπική εμπειρία. «Προέρχομαι από φτωχό υπόβαθρο. Γνώρισα την ζωή στους δρόμους, κοιμόμουν σε χαρτόκουτα, έπινα μόνο νερό, δεν είχα τίποτε να φάω και κρατούσα κάθε δεκάρα για να βοηθήσω την οικογένειά μου», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο θρυλικός πυγμάχος.

Προερχόμενος από ένα πολύ φτωχό υπόβαθρο, ο Πακιάο εργαζόταν ως λαθρεπιβάτης σε πλοία και συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας στους δρόμους κατά την διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, κερδίζοντας δύο δολάρια ανά αγώνα. Η περιουσία του εκτιμήθηκε πέρυσι, στα 220 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άρθρο του «Sports Illustrated».

Ο 47χρονος αναλαμβάνει τα ηνία του οργανισμού καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς η κυβέρνηση Μάρκος επιδιώκει να μειώσει το ποσοστό φτώχειας σε 8% έως 9% έως το 2028. Κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό μειώθηκε στο 9,7% το 2025, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 11,08 εκατομμύρια Φιλιππινέζοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.