Μπαπέ: «Δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις το παγκόσμιο κύπελλο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για τον χαμένο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόντρα στην Ισπανία, τονίζοντας ότι δεν γίνεται πάντα να κερδίζεις το Μουντιάλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν΄ όψει της αποψινής (8/9, 22:00) αναμέτρησης με την Ίντερ για την πρεμιέρα του Champiοns League, ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό της εθνικής Γαλλίας από την -μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια- Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

«Ήταν δύσκολο. Το πιο δύσκολο... Δεν ξέρω. Γιατί έχω χάσει έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και έναν τελικό Champions League. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά για την χώρα, χάρη στην εικόνα που προβάλαμε. Δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή δεν είναι πάντα δυνατό. Αλλά πάντα έχουμε μια δίψα για νίκη. Την ημέρα που χάνεις αυτή την δίψα, τελειώνει».