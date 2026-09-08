Champions League: Πρεμιέρα στη League Phase με ειδικά στοιχήματα για την ΑΕΚ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές μακροχρόνιες αγορές για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στα καταστήματα Allwyn.

Η League Phase του Champions League ξεκινάει και η ΑΕΚ δίνει σήμερα, στις 19:45, το πρώτο της παιχνίδι στην Allwyn Arena κόντρα στη Λιντζ Λασκ. Την ίδια ώρα αρχίζει και ο αγώνας Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα.

Ακολουθούν στις 22:00 τα παιχνίδια Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ, Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι, Λιλ-Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ.

Η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με 6 αγώνες και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τις 6 τελευταίες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα αυριανά ματς (22:00) Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι-Άρσεναλ.

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Για τον αγώνα ΑΕΚ-Λιντζ Λασκ προσφέρεται και η Σούπερ Αλλαγή*.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχει πολλές επιλογές στα καταστήματα Allwyn με ειδικά στοιχήματα για την ΑΕΚ και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ειδικά Στοιχήματα για ΑΕΚ:

Over/Under Εντός Έδρας νίκες

Over/Under Αριθμός αγώνων που θα σκοράρει

Over/Under Συνολικά Γκολ

Over/Under Συνολικοί Πόντοι

Να κερδίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες

Να πάρει τουλάχιστον ένα πόντο κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι & Ντόρτμουντ

Μακροχρόνια Στοιχήματα για την κορυφαία διοργάνωση:

Nικητής Διοργάνωσης

Νικητής League Phase

Oμάδα που θα τερματίσει στο top-8 της League Phase

Oμάδα που θα τερματίσει τελευταία στη League Phase

Εθνικότητα Νικητή

Κορυφαία Αγγλική/Ισπανική/Γερμανική/Ιταλική/Γαλλική ομάδα στη League Phase

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ