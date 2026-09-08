Κυριακή Γρίβα: Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί - Τι καταλογίζει το βούλευμα για τις παραλείψεις τους

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οδηγούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Το βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως αποτυπώνει τις ενέργειες που, κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, δεν έγιναν για την προστασία της 28χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα αναφέρεται για τους τέσσερις κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος». Κατά το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του.

Ειδικότερα, για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο, φέροντας μαχαίρι. Ο δράστης προσέγγισε την 28χρονη, η οποία βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σε ό,τι αφορά την επόπτρια, στο βούλευμα επισημαίνεται ότι η Κυριακή Γρίβα είχε καταγγείλει πως ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και είχε ζητήσει αστυνομική συνοδεία, δηλαδή τη διάθεση περιπολικού, καθώς φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, δεν τη βοήθησε ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης προκειμένου να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη. Επιπλέον, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Μάλιστα, στο βούλευμα σημειώνεται ότι κατά τον επίμαχο χρόνο υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

Αντίστοιχα, για τον τηλεφωνητή του κέντρου της Άμεσης Δράσης επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το βούλευμα, έπρεπε επίσης να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της 28χρονης στο σπίτι της.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Πηγή: newsbomb.gr