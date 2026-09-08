Στόγιτς για Νίκολιτς: «Είναι καλύτερος από τον Μαρέσκα – Έχει την ποιότητα να δουλέψει στο τοπ 5»

Ο μέντορας του Μάρκο Νίκολιτς, Ράνκο Στόγιτς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή της ΑΕΚ και τις προοπτικές που έχει στην καριέρα του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ρίχνεται σήμερα στη μάχη της League Phase του Champions League με την ΑΕΚ, εκπροσωπώντας και το σερβικό ποδόσφαιρο. Ο μέντορας του τεχνικού της Ένωσης Ράνκο Στόγιτς έπλεξε το εγκώμιό του, λέγοντας στο podcast «2x45» πως δουλεύει πολύ και έχει την ποιότητα να δουλέψει στα τοπ 5 πρωταθλήματα.

Ο Στόγιτς θυμήθηκε αρχικά το ξεκίνημα του Νίκολιτς στην Μπάνιτσα: «Νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι στην Ευρώπη, δύο χρόνια πριν από τους Γερμανούς, που δώσαμε την ευκαιρία σε κάποιον που ήταν 27,5 ετών. Πέρασαν δύο χρόνια και οι Γερμανοί ξεκίνησαν αυτό το κύμα με τον Νάγκελσμαν. Δεν συνέβη τυχαία. Ήταν μάλιστα και μια λεπτή στιγμή, πριν από τον αγώνα εναντίον της Βοϊβοντίνα στην Μπάνιτσα. Τότε είδα πώς ήταν ο Μάρκο. Και όταν είχε μια σειρά από σοβαρά άσχημα αποτελέσματα, πάντα έλεγα: είναι αφοσιωμένος - ναι, είναι έξυπνος - ναι. Έρχεται το πρωί στις οκτώ και φεύγει το βράδυ στις επτά; Οπότε, είναι απλώς θέμα χρόνου».

Ο Στόγιτς επισημαίνει ότι ο πρώην τεχνικός των Παρτιζάν, Λοκομοτίβ Μόσχας και Βιντεότον έχει εργασιακή ηθική και όραμα που τον τοποθετούν στην κορυφή. «Μάθαινε από εμένα και το λέει ανοιχτά και τρέφω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτό. Και τώρα χαίρομαι που λέω ότι μαθαίνω κι εγώ από αυτόν», τόνισε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως περιμένει τον Νίκολιτς μια σπουδαία καριέρα στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. «Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους προπονητές -δεν θα υπερβάλω αν το πω- στην Ευρώπη. Επειδή είναι αφοσιωμένος, έξυπνος, δουλεύει συνεχώς με τον εαυτό του. Και αυτό είναι το κλειδί. Ακόμα και ο Γουαρδιόλα δεν έγινε έτσι μόνο και μόνο επειδή έπαιξε στην Μπαρτσελόνα. Αντίθετα, δουλεύει συνεχώς, σκέφτεται, συνδυάζει. Πόσες φορές έχει πει σε συνεντεύξεις ότι γι’ αυτό χώρισε. Βγάζει τη γυναίκα του έξω για δείπνο και σκέφτεται αν θα παίξει 4-4-2 ή 4-3-3 και μετακινεί τα μπουκάλια. Το ίδιο κάνει και ο Μάρκο. Και πού είναι αυτός που βλέπω... Έχει ήδη την ποιότητα για τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Τον βλέπω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν βλέπω όλους αυτούς τους άλλους προπονητές... ο Μάρκο Νίκολιτς είναι καλύτερος προπονητής από τον Μαρέσκα. Μόνο που υπάρχουν λίγοι άλλοι ατζέντηδες», κατέληξε ο Στόγιτς.