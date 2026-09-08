Red Bull Gym Clash: Η Ελλάδα επιστρέφει στη μάχη για την παγκόσμια κορυφή του fitness (vid)

Για δεύτερη χρονιά, εθνικός προημιτελικός και εθνικός τελικός στην Αθήνα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

Tο Red Bull Gym Clash επιστρέφει το 2026 με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, και η Ελλάδα δηλώνει ξανά το «παρών»! Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στον πιο απαιτητικό διαγωνισμό fitness στον κόσμο, που φέρνει αντιμέτωπες ομάδες από τα κορυφαία γυμναστήρια κάθε χώρας. Μοναδικός στόχος; Να αναδειχθεί το καλύτερο γυμναστήριο παγκοσμίως!

Η εμπειρία της πρώτης χρονιάς έδειξε τον δρόμο. Tώρα ήρθε η ώρα να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Ο πρώτος εθνικός προκριματικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τον δεύτερο προκριματικό να ακολουθεί ακριβώς μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Και λίγες μέρες αργότερα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ο εθνικός τελικός που θα αναδείξει την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό, στο Κάιρο.

Τι είναι το Red Bull Gym Clash;

Το Red Bull Gym Clash είναι μία παγκόσμια αθλητική διοργάνωση που δοκιμάζει τα όρια της φυσικής κατάστασης, της ομαδικής συνεργασίας και της δύναμης της θέλησης. Ομάδες τεσσάρων ατόμων -2 άνδρες και 2 γυναίκες- που εκπροσωπούν το γυμναστήριό τους, αναμετρώνται σε τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες φυσικής κατάστασης που τεστάρουν την αντοχή, τη δύναμη, τις δεξιότητες και, πάνω απ' όλα, την ομαδικότητα. Μια εμπειρία γεμάτη ένταση, πάθος και αληθινή αθλητική έμπνευση.

Πώς μπορεί να συμμετέχει μια ομάδα;

Κάθε γυμναστήριο επιλέγει τέσσερα από τα πιο δυναμικά μέλη του -δύο άνδρες και δύο γυναίκες- που θα αποτελέσουν την αγωνιστική ομάδα.

Η εγγραφή γίνεται online μέσα από την επίσημη πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, αποστέλλεται επιβεβαίωση μέσω email.

Κάθε ομάδα συμμετέχει στον Εθνικό Προκριματικό σε ειδικά σχεδιασμένα workouts, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12:00, στο Crossfit Comradery (Κύπρου 14, Ταύρος) και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, στο The Core Force Crossfit (Γιαννιτσών 97, Περιστέρι) .

Οι κορυφαίες ομάδες περνούν στον Εθνικό Τελικό , μια ακόμα πιο απαιτητική δοκιμασία, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 17:00, στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η νικήτρια ομάδα του Εθνικού Τελικού κατακτά τη θέση που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό.

Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές έως και την 1η Οκτωβρίου. Μην αργείτε, φτιάξτε την ομάδα σας, δηλώστε συμμετοχή και αποδείξτε τι μπορείτε να καταφέρετε!

Δεν αγωνίζεσαι; Έλα να δεις!

Ακόμα και αν δεν αγωνίζεσαι, μπορείς να ζήσεις από κοντά το θέαμα! Έλα στους προκριματικούς και στον εθνικό τελικό, δες live τον πιο πρωτότυπο fitness αγώνα, στήριξε τους αθλητές και γίνε μέρος της ελληνικής ομάδας που διεκδικεί παγκόσμια αναγνώριση. Γιατί το Red Bull Gym Clash… ιδρώνει μόνο τους καλύτερους!