«Σπάει» τα κοντέρ η Λίβερπουλ: Συμφωνία... μαμούθ για τη χορηγία της φανέλας

Η Λίβερπουλ συμφώνησε για χορηγία στο μπροστινό μέρος της φανέλας με την Turkish Airlines, με το deal να ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ, που είναι και το μεγαλύτερο στην ιστορία της Premier League.

Ιστορική συμφωνία ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, καθώς η Turkish Airlines θα είναι χορηγός στη φανέλα των «ρεντς» από την επόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα, η τουρκική εταιρία θα προσφέρει το ποσό των 350 εκατ. ευρώ για διάστημα πέντε χρόνων και πρόκειται για την πιο κερδοφόρα εμπορική συμφωνία που αφορά μόνο στο μπροστινό τμήμα φανέλας στην ιστορία της Premier League.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο αγγλικός σύλλογος εκτιμά ότι η αξία συμφωνίας θα φτάσει τα 70 εκατ. ετησίως, ενώ με τον τωρινό χορηγό, την Standard Chartered, εισπράττει 58 εκατ. ευρώ.