Πάλεψε η ΑΕΚ Κ19, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη ΛΑΣΚ (vid)

Τις εντυπώσεις και τον ένα βαθμό της λευκής ισοπαλίας με τη ΛΑΣΚ κέρδισε η ΑΕΚ Κ19, στο πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase του Youth League.
Μετά από ένα αναγνωριστικό 20λεπτο, η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει, με το σουτ του Γκολφίνου στο 24’ να περνά άουτ. Στο 29’ ο Γκολφίνος πέρασε μια κάθετη μπαλιά για τον Σιούτα, αλλά το γύρισμά του κόπηκε. Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 39’. Ο Γκολφίνος με ωραία κάθετη μπαλιά βρήκε τον Σιούτα και εκείνος γύρισε μέσα στην περιοχή για τον Αργυρίου, αλλά ο Ιμπραχίμ τον έκοψε πριν κάνει το σουτ από καλή θέση.
Η πρώτη ευκαιρία της ΛΑΣΚ ήρθε στο 48’, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χαρτλ, αλλά ο Ιωάννου έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ. Στο 53’ ο Φραντζεσκάκης έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Κάτσμαϊρ. Στο 77’ οι Αυστριακοί απείλησαν με τον Γίντρα, αλλά και πάλι ο Ιωάννου απέκρουσε.
Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και έψαξε το γκολ. Στο 81’ ο Αμανατίδης βρέθηκε απέναντι από τον Κάτσμαϊρ, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Στο 87’ ο Αμανατίδης έκανε τη σέντρα, ο Ψυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Αργυρίου όμως δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς βρήκε σε σώματα.
Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αργυρίου βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφ σάιντ, σε μια οριακή φάση, που φαίνεται πως μάλλον δεν υπήρχε παράβαση.
ΑΕΚ Κ19 (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Γκολφίνος (84’ Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (75’ Σκάκιτς), Φρατζεσκάκης, Ποντίκης (68’ Αμανατίδης), Σιούτας (84' Νταμπίζας), Αργυρίου.
ΛΑΣΚ Κ19 (Μίλαν Βούκοβιτς): Κάτσμαϊρ, Ιμπραχίμ, Φεργκέλε, Τόιφελ, Βίμερ (84' Χίντεραϊτερ), Μιλκς, Όρτνερ, Βανς (63' Πρέσον), Γίντρα, Κραπφ (64' Μποζόκι), Χαρτλ (64' Χάτινγκερ).