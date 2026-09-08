Πάλεψε η ΑΕΚ Κ19, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη ΛΑΣΚ (vid)

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήρε η ΑΕΚ Κ19 με το 0-0 απέναντι στη ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της League Phase του Youth League, αν και ήταν καλύτερη από τους Αυστριακούς.

Τις εντυπώσεις και τον ένα βαθμό της λευκής ισοπαλίας με τη ΛΑΣΚ κέρδισε η ΑΕΚ Κ19, στο πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase του Youth League.

Μετά από ένα αναγνωριστικό 20λεπτο, η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει, με το σουτ του Γκολφίνου στο 24’ να περνά άουτ. Στο 29’ ο Γκολφίνος πέρασε μια κάθετη μπαλιά για τον Σιούτα, αλλά το γύρισμά του κόπηκε. Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 39’. Ο Γκολφίνος με ωραία κάθετη μπαλιά βρήκε τον Σιούτα και εκείνος γύρισε μέσα στην περιοχή για τον Αργυρίου, αλλά ο Ιμπραχίμ τον έκοψε πριν κάνει το σουτ από καλή θέση.

Η πρώτη ευκαιρία της ΛΑΣΚ ήρθε στο 48’, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χαρτλ, αλλά ο Ιωάννου έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ. Στο 53’ ο Φραντζεσκάκης έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Κάτσμαϊρ. Στο 77’ οι Αυστριακοί απείλησαν με τον Γίντρα, αλλά και πάλι ο Ιωάννου απέκρουσε.

Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της και έψαξε το γκολ. Στο 81’ ο Αμανατίδης βρέθηκε απέναντι από τον Κάτσμαϊρ, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Στο 87’ ο Αμανατίδης έκανε τη σέντρα, ο Ψυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Αργυρίου όμως δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς βρήκε σε σώματα.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αργυρίου βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφ σάιντ, σε μια οριακή φάση, που φαίνεται πως μάλλον δεν υπήρχε παράβαση.

ΑΕΚ Κ19 (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Γκολφίνος (84’ Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (75’ Σκάκιτς), Φρατζεσκάκης, Ποντίκης (68’ Αμανατίδης), Σιούτας (84' Νταμπίζας), Αργυρίου.

ΛΑΣΚ Κ19 (Μίλαν Βούκοβιτς): Κάτσμαϊρ, Ιμπραχίμ, Φεργκέλε, Τόιφελ, Βίμερ (84' Χίντεραϊτερ), Μιλκς, Όρτνερ, Βανς (63' Πρέσον), Γίντρα, Κραπφ (64' Μποζόκι), Χαρτλ (64' Χάτινγκερ).