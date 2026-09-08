Έπιασε... δουλειά στην Ντουμπάι ο Τόμας Ουόκαπ (pics)

Ο Τόμας Ουόκαπ ξεκίνησε προπονήσεις με την Ντουμπάι BC ενόψει της νέας σεζόν, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με την ομάδα από τα Εμιράτα.

Ο Τόμας Ουόκαπ είναι και με την «βούλα» παίκτης της Ντουμπάι BC, με τις δυο πλευρές να έρχονται σε τριετή συμφωνία. Ο Τεξανός γκαρντ ενσωματώθηκε άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ και όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποίησει το ντεμπούτο του στα προσεχή φιλικά με την Μπαχτσεσεχίρ (9/9) και την Εφές (11/9).

Η Ντουμπάι ανέβασε στα social media τις πρώτες στιγμές του Τόμας Ουόκαπ στις προπονήσεις του συλλόγου, τις γνωριμίες του με τους νέους του συμπαίκτες, καθώς και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ομάδας.