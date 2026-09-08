Νέο Dacia Spring: Μεγαλύτερο, ισχυρότερο και με τιμή... πρόκληση (pics)

Το Dacia Spring περνά στη δεύτερη γενιά του και αυτή τη φορά οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε μια ανανέωση εμφάνισης ή εξοπλισμού.

Το μικρό ηλεκτρικό της Dacia έχει ουσιαστικά σχεδιαστεί από την αρχή, έχει μεγαλώνει σημαντικά, αποκτά νέα πλατφόρμα, ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία, παραμένοντας πιστό στη βασική φιλοσοφία που το καθιέρωσε: να αποτελεί μία από τις πιο προσιτές εισόδους στην ηλεκτροκίνηση.

Η νέα γενιά βασίζεται στη μικρή πλατφόρμα RG-EV του Ομίλου Renault και, πέρα από την ονομασία Spring, ελάχιστα πράγματα τη συνδέουν πλέον με το μοντέλο που αντικαθιστά.

Άλλαξε εμφάνιση και μεγάλωσε αισθητά

Η σχεδίαση ακολουθεί πλέον μια πιο τετραγωνισμένη λογική, με πιο καθαρές επιφάνειες και μαύρα στοιχεία που δημιουργούν οπτική συνέχεια ανάμεσα στα φωτιστικά σώματα τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος.

Μεγαλύτερη είναι όμως και η ίδια η κατασκευή. Το νέο Spring έχει μήκος 3,85 μέτρα και πλάτος 1,74 μέτρα χωρίς τους εξωτερικούς καθρέφτες. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την πρώτη γενιά κέρδισε 15 εκατοστά σε μήκος και 18 εκατοστά σε πλάτος.

Το μεγαλύτερο αποτύπωμα, και ειδικά τα επιπλέον εκατοστά στο πλάτος, επέτρεψαν στους σχεδιαστές να προσφέρουν περισσότερο διαθέσιμο χώρο και στους επιβάτες.

Αλλαγμένη είναι αντίστοιχα και η εικόνα της καμπίνας. Το ταμπλό αναπτύσσεται οριζόντια, ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρεται κεντρική οθόνη αφής με διάσταση έως 10,1 ίντσες.

80 ίπποι και αυτονομία έως 250 χλμ.

Για την κίνηση χρησιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 80 ίππων και 175 Nm ροπής. Το Spring χρειάζεται 12,1 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική του ταχύτητα να περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα.

Την απαιτούμενη ενέργεια προσφέρει μπαταρία τεχνολογίας LFP, με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 250 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

Παρά την αύξηση των διαστάσεων, η Dacia έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό του βάρους. Η βασική έκδοση ξεκινά από τα 1.212 κιλά, ενώ η επίσημη κατανάλωση βρίσκεται στις 12,7 kWh/100 km κατά WLTP.

28 λεπτά για φόρτιση 15%-80%

Στάνταρ είναι ο onboard φορτιστής AC 6,6 kW. Με σύνδεση σε απλή οικιακή πρίζα απαιτούνται περίπου 9 ώρες για φόρτιση από 15% έως 80%. Σε ενισχυμένη πρίζα ο αντίστοιχος χρόνος πέφτει στις 5 ώρες και 40 λεπτά, ενώ μέσω wallbox ισχύος 7 kW περιορίζεται στις 2 ώρες και 55 λεπτά.

Όποιος χρειάζεται μεγαλύτερες δυνατότητες φόρτισης μπορεί να επιλέξει προαιρετικό πακέτο που περιλαμβάνει AC φορτιστή 11 kW και ταχυφόρτιση DC έως 50 kW.

Σε DC ταχυφορτιστή, η μπαταρία μπορεί να περάσει από το 15% στο 80% μέσα σε 28 λεπτά. Το συγκεκριμένο πακέτο ξεκλειδώνει παράλληλα τη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load). Έτσι, η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, από φωτιστικά και φορτιστές μέχρι ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Χώρος αποσκευών έως 1.283 λίτρα

Τα επιπλέον εκατοστά του αμαξώματος έχουν αξιοποιηθεί και στον τομέα της πρακτικότητας. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα έως 337 λίτρα, ιδιαίτερα σημαντική τιμή για αυτοκίνητο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η πίσω πλάτη αναδιπλώνεται σε αναλογία 50:50 και, όταν τα καθίσματα πέσουν, ο συνολικός διαθέσιμος χώρος μπορεί να φτάσει τα 1.283 λίτρα.

Για πρώτη φορά στο Spring μπορεί να προστεθεί και δεύτερος, μικρός χώρος αποσκευών κάτω από το εμπρός καπό. Το προαιρετικό frunk έχει χωρητικότητα 18 λίτρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την αποθήκευση αντικειμένων που δεν χρειάζεται να καταλαμβάνουν χώρο στο πίσω πορτμπαγκάζ. Στο εσωτερικό παραμένει και η φιλοσοφία YouClip της Dacia. Σε ειδικά σημεία της καμπίνας μπορούν να κουμπώσουν διαφορετικά αξεσουάρ, όπως βάση smartphone, θήκη γυαλιών, γάντζος για τσάντες ή βάση που συνδυάζει ποτηροθήκη και φορητό φακό.

Δύο εκδόσεις και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η γκάμα θα αποτελείται από δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression και Journey. Ανεξάρτητα από την επιλογή έκδοσης, το σύστημα κίνησης παραμένει κοινό, με ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, μπαταρία 27,5 kWh και onboard φορτιστή AC 6,6 kW. Το πακέτο ασφαλείας περιλαμβάνει τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενώ μέσω της λειτουργίας My Safety ο οδηγός μπορεί κατά την εκκίνηση να προσαρμόζει τη λειτουργία ορισμένων από αυτά στις προτιμήσεις του.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο παραμένει εκείνο που καθόρισε εξαρχής τη θέση του Spring στην αγορά: η τιμή. Η Dacia αναφέρει ότι όλες οι εκδόσεις της νέας γενιάς του Spring θα κοστίζουν στην Ευρώπη κάτω από 20.000 ευρώ, και μάλιστα πριν υπολογιστούν τυχόν κρατικές επιδοτήσεις. Έτσι, παρά το μεγαλύτερο αμάξωμα, την αυξημένη ισχύ, την αναβαθμισμένη τεχνολογία και τους καλύτερους χώρους, το Spring επιχειρεί να κρατήσει αναλλοίωτο το βασικό του όπλο: να παραμείνει ένα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με το χαμηλότερο κόστος εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά.