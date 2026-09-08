Φιλική νίκη της Μακάμπι πριν τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό

Η ομάδα του Οντέτ Κάτας επικράτησε άνετα σε φιλική αναμέτρηση της Μακάμπι Ρισόν με 95-81 λίγες μέρες πριν τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο το διήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.
Κορυφαίος για την Μακάμπι ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κάτω από την ρακέτα. Διψήφιοι οι Τζέιλεν Χορντ και Οσέι Μπρίσετ με 12 πόντους έκαστος, ενώ από 10 πόνλτυος είχαν ο Κίτον Ουάλας και ο Σέιν Χάντερ.
מכבי מנצחת 81:95 את ראשון לציון במשחק האימון. רומן סורקין הוביל עם 19 נקודות ו-5 ריבאונדים. ג'יילן הורד ואושיי בריסט קלעו 12 כל אחד, קיטון וואלאס ושיין האנטר הוסיפו 10 כ"א. בונזי קולסון עם 8, ים מדר תרם 7 ואיפה לונדברג מסר 6 אסיסטים pic.twitter.com/eqfrh0vqK7— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 8, 2026