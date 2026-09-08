Φιλική νίκη της Μακάμπι πριν τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό

Η Μακάμπι Τελ-Αβίβ επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση της Μακάμπι Ρισόν με 95-81 λίγες μέρες πριν τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Η ομάδα του Οντέτ Κάτας επικράτησε άνετα σε φιλική αναμέτρηση της Μακάμπι Ρισόν με 95-81 λίγες μέρες πριν τα ματς με Άρη και Ολυμπιακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο το διήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.

Κορυφαίος για την Μακάμπι ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κάτω από την ρακέτα. Διψήφιοι οι Τζέιλεν Χορντ και Οσέι Μπρίσετ με 12 πόντους έκαστος, ενώ από 10 πόνλτυος είχαν ο Κίτον Ουάλας και ο Σέιν Χάντερ.