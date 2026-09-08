Γερά τεστ για Αλκαράθ και Σαμπαλένκα στη Νέα Υόρκη

Ξεχωρίζει, φυσικά, η αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Μπεν Σέλτον, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα δοκιμάζεται κόντρα στη νικήτρια του Wimbledon Λίντα Νόσκοβα, στο ματς που ανοίγει το πρόγραμμα.
Μεγάλο, κυρίως εγχώριο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αμερικανικές μονομαχίες Τιάφοου-Μίκλεσεν και Πεγκούλα-Ναβάρο.
Την Τετάρτη (9/9) θα ολοκληρωθεί η προημιτελική φάση με Zβέρεφ- Βαν ντε Ζάντσχουλπ, Χατσάνοφ-Μπλοξ, Αντρέεβα-Γκοφ και Ζενγκ-Ριμπάκινα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (08/09) στο Arthur Ashe:
- Αρίνα Σαμπαλένκα [1] – Λίντα Νόσκοβα [6] (18:30 ώρα Ελλάδας)
- Φράνσις Τιάφοου [12] – Άλεξ Μίκελσεν (Όχι πριν τις 20:00 ώρα Ελλάδας)
- Τζέσικα Πεγκούλα [3] – Έμα Ναβάρο [26] (02:00 ώρα Ελλάδας)
- Κάρλος Αλκαράθ [2] – Μπεν Σέλτον [8] (Ακολουθεί)