Γερά τεστ για Αλκαράθ και Σαμπαλένκα στη Νέα Υόρκη

Παίρνει... φωτιά σήμερα το Arthur Ashe με τη διεξαγωγή των πρώτων προημιτελικών του US Open.

Ξεχωρίζει, φυσικά, η αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Μπεν Σέλτον, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα δοκιμάζεται κόντρα στη νικήτρια του Wimbledon Λίντα Νόσκοβα, στο ματς που ανοίγει το πρόγραμμα.

Μεγάλο, κυρίως εγχώριο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αμερικανικές μονομαχίες Τιάφοου-Μίκλεσεν και Πεγκούλα-Ναβάρο.

Την Τετάρτη (9/9) θα ολοκληρωθεί η προημιτελική φάση με Zβέρεφ- Βαν ντε Ζάντσχουλπ, Χατσάνοφ-Μπλοξ, Αντρέεβα-Γκοφ και Ζενγκ-Ριμπάκινα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (08/09) στο Arthur Ashe: