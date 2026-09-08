Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το τρόπαιο «Γιασίν»

Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών (καλύτερος τερματοφύλακας) είναι (σύλλογος και χώρα καταγωγής):
- Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)
- Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)
- Χοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα/ Ισπανία)
- Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ/Ελβετία)
- Εντουάρντ Μεντί (Αλ Αχλί/ Σενεγάλη)
- Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία)
- Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι/Αργεντινή)
- Βοζίνια (Κόλο Κόλο/Πράσινο Ακρωτήριο)
- Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ισπανία)
- Μάτβει Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν/ Ρωσία)
Το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται πλέον σε γυναίκες.
Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι (σύλλογος και χώρα καταγωγής):
- Αν Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ/Γερμανία)
- Θάτα Κολ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)
- Λορένα (Κάνσας Σίτι/Βραζιλία)
- Αγιάκα Γιαμασίτα (Μάντσεστερ Σίτι/Ιαπωνία)