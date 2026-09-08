Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το τρόπαιο «Γιασίν»

Ξεκίνησε (8/9) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 70η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το «France Football», ενόψει της τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών (καλύτερος τερματοφύλακας) είναι (σύλλογος και χώρα καταγωγής):

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Χοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα/ Ισπανία)

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ/Ελβετία)

Εντουάρντ Μεντί (Αλ Αχλί/ Σενεγάλη)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι/Αργεντινή)

Βοζίνια (Κόλο Κόλο/Πράσινο Ακρωτήριο)

Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ισπανία)

Μάτβει Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν/ Ρωσία)

Το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται πλέον σε γυναίκες.

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι (σύλλογος και χώρα καταγωγής):