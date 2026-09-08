Παναθηναϊκός: Οι αποκρούσεις στα πέναλτι που «σφράγισαν» τις νίκες επί του ΠΑΟΚ (vid)

Για να πανηγυρίσει τις δύο νίκες επί του ΠΑΟΚ σε επίπεδο Κ19 και Κ17 ο Παναθηναϊκός, χρειάστηκε οι τερματοφύλακές του να αποκρούσουν από ένα πέναλτι.

Η Κ17 του «Τριφυλλιού» πέρασε νικηφόρα από την Θεσσαλονίκη με 0-1, με τους γηπεδούχους ωστόσο να κερδίζουν πέναλτι για την ισοφάριση στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε «μίλησε» ο Τζατζάκης, που έπεσε στην γωνία του, έκανε την μεγάλη επέμβαση και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Σε επίπεδο Κ19, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Κορωπί, έχοντας βρει προβάδισμα τριών τερμάτων από το πρώτο 20λεπτο. Στην επανάληψη όμως οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και κέρδισαν πέναλτι με το οποίο θα μπορούσαν να μπουν ξανά στο ματς. Εάν δεν είχε αντίθετη άποψη ο Γείτονας, που απέκρουσε και διατήρησε το 3-1 μέχρι το σφύριγμα της λήξης...

Δείτε τις δύο αποκρούσεις: