Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση με την εύρεση ανθρώπινων οστών κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στο σημείο, το οποίο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε ολόκληρη την περιοχή για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα ευρήματα που συνδέονται με τα οστά που εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σακούλα που εντοπίστηκε, περιείχε οστά καθώς κι ένα κρανίο, οπότε θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται για υπολείμματα ανθρώπινης σορού.

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκαν τα οστά

Newsbomb.gr

Κατά τις ίδιες πηγές, η σακούλα πιθανολογείται ότι τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Αλεπότρυπα, καθώς εκεί παίζουν παιδιά καθημερινά.

Κατά τις ίδιες πηγές, η σακούλα πιθανολογείται ότι τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Αλεπότρυπα, καθώς εκεί παίζουν παιδιά καθημερινά.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τα οστά

Προπονητής κάλεσε τις Αρχές

Στο σημείο διεξάγονται καθημερινά αθλητικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο χρησιμοποιούν πολλές ακαδημίες. Παιδιά που βρίσκονταν πέριξ του γηπέδου, εντόπισαν τη σακούλα και το είπαν στον προπονητή τους. Αυτός, αφού τους απομάκρυνε, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ανθρώπινο σκελετό και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Πλέον, τα ευρήματα, έχουν μεταφερθεί στα εγκληματικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και γίνεται προσπάθεια για να εντοπιστούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της ταυτοποίησης.

Πηγή: newsbomb.gr