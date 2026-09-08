Ολυμπιακός: Τέλος ο Κοβάσεβιτς - Επιστρέφει ο Κορδόν!

Εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με την "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ να ανακοινώνει την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Επιστρέφει ο Αντόνιο Κορδόν.

Η προβληματική εκκίνηση των Ερυθρολεύκων στη φετινή σεζόν, έφερε ακόμη μία αλλαγή στη διοικητική δομή του συλλόγου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον μέχρι πρότινος αθλητικό διευθυντή της ομάδας και παλιά δόξα του κλαμπ, Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Όσο για τον αντικαταστάτη του, οι Πειραιώτες στράφηκαν σε έναν παλιό γνώριμο και συγκεκριμένα στον Αντόνιο Κορδόν. Το όνομα του Ισπανού είχε "παίξει" και το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο πλέον επισημοποιείται η επιστροφή του στο Λιμάνι για να πάρει τα ηνία του αγωνιστικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!