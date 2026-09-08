Ένα ιστορικό Audi επιστρέφει ηλεκτρικό! (pics)

Ένα όνομα που σημάδεψε μια από τις πιο τολμηρές περιόδους της Audi επιστρέφει στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Το A2 αναγεννιέται ως αμιγώς ηλεκτρικό A2 e-tron, με την Audi να ποντάρει πάνω του για να ενισχύσει την παρουσία της στις μικρότερες κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς και ταυτόχρονα να απαντήσει στην ολοένα μεγαλύτερη πίεση των Κινέζων κατασκευαστών.

Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Audi έχουν υποχωρήσει για δύο συνεχόμενα χρόνια, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσαν νέα πτώση 7%, καθώς ο σκληρός ανταγωνισμός στην Κίνα και οι αμερικανικοί δασμοί έχουν επηρεάσει τη ζήτηση.

Μικρότερο, αποδοτικότερο και με 646 χλμ. αυτονομίας

Η μάρκα επέλεξε το Παρίσι για την παρουσίαση του νέου της ηλεκτρικού μοντέλου στον Τύπο και συγκεκριμένα ένα βιομηχανικό κτίριο ηλικίας δύο αιώνων στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. «Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε compact και αποδοτικά αυτοκίνητα για το μέλλον», δήλωσε στο Reuters ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ.

Η φιλοσοφία πίσω από το αυτοκίνητο αποτυπώνεται ακόμη καλύτερα στη δεύτερη τοποθέτησή του: «Premium δεν μπορεί να σημαίνει μόνο περισσότερο, περισσότερη ισχύ, περισσότερους πόρους. Πρέπει να σημαίνει εξυπνότερη χρήση των πόρων» και το νέο A2 φαίνεται να παίρνει αυτή τη λογική κατά γράμμα.

Το όνομα επιστρέφει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως αυτή τη φορά συνοδεύεται από αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο: κατανάλωση μόλις 12,8 kWh ανά 100 χλμ. Με αυτό το νούμερο, σύμφωνα με την ίδια τη φίρμα, το A2 e-tron γίνεται το αποδοτικότερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ, ενώ η μέγιστη αυτονομία του φτάνει τα 646 χιλιόμετρα.

Made in Germany και στους δρόμους από τον Δεκέμβριο

Η παραγωγή του νέου A2 e-tron θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Audi στο Ίνγκολστατ της Γερμανίας, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται ήδη για τον Δεκέμβριο. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν τους Κινέζους κατασκευαστές να πιέζουν όλο και περισσότερο την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στις μικρότερες και οικονομικότερες κατηγορίες.

Ερχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον όμιλο Volkswagen

Πίσω από την πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού Audi υπάρχει και μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε ομόφωνα εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς ο γερμανικός όμιλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τους δασμούς, την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και την επιθετική επέκταση των Κινέζων ανταγωνιστών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον βρίσκεται και το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρζουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Πρόκειται για μία από τις τέσσερις γερμανικές μονάδες του ομίλου Volkswagen που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος μετά το 2030. «Πρέπει να επανεξετάσουμε όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Νέκαρζουλμ», παραδέχθηκε ο Ντέλνερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον CEO της Audi, κανένα νέο μοντέλο δεν έχει αυτή τη στιγμή ανατεθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο για μετά το 2034. Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να βρεθούν μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία της μονάδας.

Έτσι, η επιστροφή του A2 αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την παρουσίαση ενός ακόμη ηλεκτρικού Audi. Ένα όνομα από το παρελθόν επιστρέφει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, με 646 χλμ. αυτονομίας, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και παραγωγή στη Γερμανία, την ώρα που η εταιρεία αναζητά τον τρόπο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να αντιμετωπίσει τη νέα ισορροπία δυνάμεων στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.