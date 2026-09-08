Τσέλσι: «Ναυάγησε» στο πάρα πέντε η μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά

Η Τσέλσι φαίνεται πως είχε έτοιμη τη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά από τη Μονακό, ωστόσο η ολοκλήρωσή της… χάλασε 30 λεπτά πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος.

Η Τσέλσι, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, είχε συμφωνήσει με τη Μονακό για τη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά έναντι 55 εκατ. ευρώ, προτού η συμφωνία ναυαγήσει τα τελευταία 30 λεπτά της τελευταίας ημέρας των μεταγραφών.

Ο Καμαρά είχε αποδεχθεί προφορικά εξαετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για ακόμη ένα έτος και είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμούσε τη μετακίνησή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Από την πλευρά της Τσέλσι, υπήρχε η πεποίθηση ότι ο νεαρός Σενεγαλέζος θα πουληθεί από τους Γάλλους, ακόμα και αν η μετακίνηση του Μπαλογκάν στην Έβερτον... ναυαγούσε.

Η Λίβερπουλ ήρθε επίσης σε επαφή με τον 22χρονο, ενημερώνοντάς τον ότι παραμένει ψηλά στα πλάνα της για το 2027, σε περίπτωση που αποχωρήσει από τη Μονακό.