Παπαπαναγής: «Δώρο για μας που συμμετέχουμε στη Youth League – Ήμασταν καλύτεροι κόντρα στη ΛΑΣΚ» (vid)

Στην ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρία σε ματς υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή της ΑΕΚ Κ19 στο Youth League αναφέρθηκε ο Περικλής Παπαπαναγής, τονίζοντας ότι κόντρα στη ΛΑΣΚ ήταν καλύτερη η ομάδα του, δημιουργώντας τις περισσότερες ευκαιρίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπαπαναγή:

«Ευχαριστούμε την πρώτη ομάδα που μας έκανε αυτό το δώρο, μετέχοντας σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Για εμάς είναι ένα δώρο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παίξουμε έξι παιχνίδια υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και τον χαρακτήρα μας. Οσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες αλλά όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μας και της προσπάθειας μας να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές επαγγελματίες ώστε να παίξουν στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ».

Για το αν είναι δώρο εμπειρίας για την Κ19 της ΑΕΚ να βρίσκεται στη Youth League: «Δεν το συζητώ, είναι έξι παιχνίδια και όπως ξέρετε ακολουθούν και πιο απαιτητικά παιχνίδια αλλά για εμάς είναι μια πολύ ωραία πρόκληση και επαναλαμβάνω: Ευχαριστούμε την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ που μας έδωσε τη δυνατότητα να μετέχουμε στην υψηλότερη διοργάνωση».

Για το ματς της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ: «Δεν το συζητώ, θα είμαι στο γήπεδο. Να ευχηθώ και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ό,τι καλύτερο. Αυτές οι διοργανώσεις είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Μεγαλώνουν τον σύλλογο και η ΑΕΚ εδώ και τόσα χρόνια είναι μεγάλος σύλλογος».