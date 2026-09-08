Σφυρίζει στην πρεμιέρα του Champions League ο Φωτιάς

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Βασίλης Φωτιάς διευθύνει αγώνα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Διάκριση για τον Έλληνα ρέφερι o οποίος ορίστηκε από την UEFA για τον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, ανάμεσα σε Σλάβια Πράγας και Λανς (10/9).

Είναι η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει αγώνα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε επίπεδο ομίλων. Τελευταία φορά σφύριξε ο Τάσος Σιδηρόπουλος το Πόρτο-Κλαμπ Μπριζ στις 13/9/22.

Σημειώνεται ότι κανείς άλλος Έλληνας διαιτητής της νεότερης γενιάς, πέραν του Σιδηρόπουλου που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, δεν έχει διευθύνει παιχνίδι στους ομίλους του Champions League.

Βοηθοί του Φωτιά θα είναι οι Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR το πολωνικό δίδυμο των Κβιατκόφσκι, Μάλετς.