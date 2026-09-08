Λουτσία Σίσιτς: Πέθανε σε ηλικία 22 ετών η «Mις Αυστρία 2024»

Θρήνος στην Αυστρία από τον θάνατο της Λουτσία Σίσιτς σε ηλικία μόλις 22 ετών. Η νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς «Μις Αυστρία» του 2024 άφησε την τελευτάια της πνοή τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανάρτηση φίλου της οικογένειας στα social media.

Οι γιατροί είχαν εντοπίσει εκ γενετής βλάβη με την καρδιακή βαλβίδα και μάλιστα είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2025.

Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2024, είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η «παιδική μου ηλικία ήταν απλά διαφορετική, αλλά αυτό με έκανε και πιο δυνατή».

Επίσης, είχε πει ότι στόχος της ήταν να δώσει κουράγιο σε άλλους ασθενείς. «Ήμουν 13 ετών και χρειάστηκε να μου γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ήταν πραγματικά οριακή κατάσταση», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πηγή: documentonews.gr