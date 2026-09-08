Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για τον Μπρούνο Φερνάντες

Σύλλογοι της Saudi Pro League παρακολουθούν την περίπτωση του Μπρούνο Φερνάντες και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτησή του προτού κλείσει η δικιά τους μεταγραφική περίοδος τον Οκτώβριο.
Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, χωρίς ωστόσο να έχουν σημειωθεί εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για μια νέα, μακροχρόνια συμφωνία.
Η Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο, ώστε να διασφαλίσει την αξία του παίκτη, ενώ ο ίδιος ο μέσος παραμένει ικανοποιημένος στο «Ολντ Τράφορντ».
Ο Πορτογάλος αγωνίζεται στους «Κόκκινους Διαβόλους» από το 2020 και μετρά με τη φανέλα αυτών 330 συμμετοχές, έχοντας 110 γκολ και 109 ασίστ.