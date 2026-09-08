Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για τον Μπρούνο Φερνάντες

Ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει συγκεντρώσει ο Μπρούνο Φερνάντες, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει στο τέλος της σεζόν.

Σύλλογοι της Saudi Pro League παρακολουθούν την περίπτωση του Μπρούνο Φερνάντες και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτησή του προτού κλείσει η δικιά τους μεταγραφική περίοδος τον Οκτώβριο.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, χωρίς ωστόσο να έχουν σημειωθεί εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για μια νέα, μακροχρόνια συμφωνία.

Η Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο, ώστε να διασφαλίσει την αξία του παίκτη, ενώ ο ίδιος ο μέσος παραμένει ικανοποιημένος στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Πορτογάλος αγωνίζεται στους «Κόκκινους Διαβόλους» από το 2020 και μετρά με τη φανέλα αυτών 330 συμμετοχές, έχοντας 110 γκολ και 109 ασίστ.