Ερχεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών: Ποιος είναι ο «αρχαίος» νόμος του 1929 που πρόκειται να αλλάξει

Την αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες με στόχο να αντιμετωπιστούν «προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες» προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Οπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Το νέο πλαίσιο αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, κυρίως δηλαδή στις πολυκατοικίες και πρόκειται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανάγεται στο 1929.

Μεταξύ των υπό διαμόρφωση αλλαγών βρίσκονται οι κανόνες για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων (ποσοστώσεις πλειοψηφιών κλπ), οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν» είπε ο κ. Φλωρίδης , προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας περιουσιακά προβλήματα.

Ποιος είναι ο «αρχαίος» νόμος

Ο νόμος στον οποίο αναφέρεται ο κ. Φλωρίδης, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 9 Ιανουρίου του 1929, επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου και φέρει σε όλα του τα άρθρα την υπογραφή του προέδρου της Δημοκρατίας (ναυάρχου) Παύλου Κουντουριώτη.

Αν και κάποιες από τις προβλέψεις του μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ή περιπέσει σε αχρησία, στο συγκεκριμένο ΦΕΚ διαβάζουμε (στην καθαρεύουσα της εποχής), τα εξής:

Ὁ ἰδιοκτήτης ἑκάστου ὀρόφου ἢ μέρους αὐτοῦ ἔχει πάντα τὰ εἰς τὸν κύριον ἀνήκοντα δικαιώματα, ἐφ’ ὅσον ἡ ἄσκησις αὐτῶν δὲν παραβλάπτει τὴν χρῆσιν τῶν ἄλλων ἰδιοκτητῶν ή δὲν μειοῖ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῶν ἢ τοῦ οἰκοδομήματος.

Ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὅρους δύναται νὰ ἐπιχειρήσῃ μεταβαλὰς ἢ προσθήκας ἐπὶ τῶν ἀδιαιρέτως κοινῶν μερῶν τοῦ οἰκοδομήματος.

Ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς συνιδιοκτήτας ἵνα δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας, εἰς ἣν εἶνε ἀπαραίτητος ἡ κοινὴ πάντων συναίνεσις, κανονίσωσι τὰ τῆς συνιδιοκτησίας δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις, νὰ καθορίσωσι γενικὰς συνελεύσεις καὶ νὰ δώσωσιν εἰς καθωρισμένην πλειοψηφίαν, δυναμένην νὰ μεταβληθῇ ἀναλόγως τῆς σοβαρότητος τῶν ληφθησομένων ἀποφάσεων, τὸ δικαίωμα νὰ λαμβάνη ἐν τῷ κοινῷ συμφέροντι πᾶσαν ἀπόφασιν σχετικὴν μὲ τὴν συντήρησιν, βελτίωσιν καὶ χρῆσιν τῶν κοινῶν μερῶν τῆς οἰκίας.

κανονίσωσι τὰ τῆς συνιδιοκτησίας δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις, νὰ καθορίσωσι γενικὰς συνελεύσεις καὶ νὰ δώσωσιν εἰς καθωρισμένην πλειοψηφίαν, τὸ δικαίωμα νὰ λαμβάνη ἐν τῷ κοινῷ συμφέροντι πᾶσαν ἀπόφασιν σχετικὴν μὲ τὴν συντήρησιν, βελτίωσιν καὶ χρῆσιν τῶν κοινῶν μερῶν τῆς οἰκίας. Οἱ συνιδιοκτῆται δύνανται, ἐν ἐλλείψει παντὸς κανονισμοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, καὶ διὰ παμψηφίας νὰ ὁρίσωσιν ἕναν διαχειριστὴν παρέχοντες αὐτῷ δικαιώματα διαχειρίσεως τὰ πλέον ἐκτεταμένα, συμπεριλαμβανομένων τῶν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς συντηρήσεως, τῆς κατανομῆς τῶν δαπανῶν καὶ βαρῶν καὶ τῆς ἐπ᾿ ὀνόματί του ἐπὶ δικαστηρίων παραστάσεως εἴτε ὡς ἐναγομένου εἴτε ὡς ἐνάγοντος.

Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ἀντίθετος συμφωνία , ὁ διαχειριστής δὲν δύναται ν’ ἀπολυθῇ εἰμὴ διὰ πλεοψηφίας των ἰδιοκτητῶν , συν νερχομένων εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ ἐχόντων ἀριθμὸν ψήφων ἀνάλονον πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ἐπὶ τῶν ἀδιαιρέτων μερῶν τοῦ ἀκινήτου δικαιωμάτων των, πλὴν ἂν ὁ Πρόεδρος τῶν Πρωτοδικῶν ἤθελε κρίνει κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 11ου ὅτι ὁ διαχειριστὴς εἶνε ὑπαίτιος ἀπιστίας ἢ βαρυτάτης

ἀμελείας.

, συν νερχομένων εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ ἐχόντων ἀριθμὸν ψήφων ἀνάλονον πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ἐπὶ τῶν ἀδιαιρέτων μερῶν τοῦ ἀκινήτου δικαιωμάτων των, πλὴν ἂν ὁ Πρόεδρος τῶν Πρωτοδικῶν ἤθελε κρίνει κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 11ου ὅτι ὁ διαχειριστὴς εἶνε ὑπαίτιος ἀπιστίας ἢ βαρυτάτης ἀμελείας. Ἐν ἐλλείψει πάσης μεταξὺ τῶν συνιδιοκτητῶν συμφωνίας ὡς πρὸς τὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις αὐτῶν περί τῶν κοινῶν πραγμάτων, κρατοῦσι (σσ: ισχύουν) τὰ ἑξῆς:

Ἔκαστος τῶν συνιδιοκτητῶν δικαιοῦται νὰ ποιῆται άν απόλυτον χρῆσιν τῶν κοινῶν πραγμάτων, καὶ νὰ πρεβαίνη εἰς τὴν ἐπισκευὴν καὶ ἀνανέωσιν αὐτῶν, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ βλάπτῃ τὰ δκαιώματα τῶν λοιπῶν συνιδιοκτητῶν , μηδὲ νὰ μεταβάλλῃ τὸν συνήθη προορισμὸν αὐτῶν.

ὡς πρὸς τὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις αὐτῶν περί τῶν κοινῶν πραγμάτων, κρατοῦσι (σσ: ισχύουν) τὰ ἑξῆς: νὰ ποιῆται άν απόλυτον χρῆσιν τῶν κοινῶν πραγμάτων, καὶ νὰ πρεβαίνη εἰς τὴν ἐπισκευὴν καὶ ἀνανέωσιν αὐτῶν, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ βλάπτῃ τὰ δκαιώματα τῶν λοιπῶν συνιδιοκτητῶν Εκαστος τῶν συνιδιοκτητῶν ὑποχρεοῦται νὰ συνεισφέρῃ εἰς τὰ κοινὰ βάρη ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀξίας τοῦ ὀρόφου ἢ διαμερίσματος οὐ εἶναι κύριος.

Επιπλέον, διαβάζουμε:

Κοινὰ βάρη θεωροῦνται ή συντήρησις καὶ ἐπισκευή τῶν ἐν ἄρθρῳ 2 παραγρ. 1 τοῦ παρόντος μερῶν τοῦ ἀκινήτου, ἐφ᾽ ὧν καθερίζεται ἀναγκαστική μεταξὺ τῶν κατ’ ἀδίαν συνιδιοκτητῶν συνιδιοκτησία καὶ οἱ παντὸς εἴδους φόροι οἱ βαρίνοντες τὴν κοινὴν οἰκοδομήν.

2 παραγρ. 1 τοῦ παρόντος μερῶν τοῦ ἀκινήτου, ἐφ᾽ ὧν καθερίζεται ἀναγκαστική μεταξὺ τῶν κατ’ ἀδίαν συνιδιοκτητῶν συνιδιοκτησία καὶ οἱ παντὸς εἴδους φόροι οἱ βαρίνοντες τὴν κοινὴν οἰκοδομήν. Αι κλίμακες καὶ οἱ κυρίως διάδρομοι, κατασκευάζονται καὶ συντηροῦνται δαπάνῃ τῶν ἰδιοκτητῶν

Πηγή: naftemporiki.gr