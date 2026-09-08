Ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ευρώπη για ομάδα της Serie B

Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι πολύ κοντά για τον επόμενο... σταθμό στην καριέρα του, με την Αβελίνο να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κολομβιανού.

Σύμφωνα με τη «MARCA», η Αβελίνο, ομάδα Β’ κατηγορίας στην Ιταλία που έχει προπονητή τον Νέστα, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα.

Ο 35χρονος έφτασε στον Ολυμπιακό στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 ως ελεύθερος-προερχόμενος από την Αλ Ραγιάν- και στις 13 Απριλίου 2023 έλυσε τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» και έφυγε από την Ευρώπη στις 23 Ιουλίου 2023.

Ο Κολομβιανός έφυγε από τη Μόντρεαλ Ίμπακτ του MLS και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου, συνδέθηκε με αρκετές ομάδες και φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ευρώπη.

Η US Αβελίνο 1912 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση της ιταλικής βαθμολογίας Serie B, τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Παλέρμο.