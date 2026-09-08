Αξιόμαχη εμφανίζεται η Μίλγουολ, από νίκη επί της Ρεάλ έρχεται η Μπέτις

Μίλγουολ και Νιούκαστλ συναντιούνται για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια. Αυτό συμβαίνει για τον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ, σε αγώνα με απευθείας πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Λιλ εναντίον Μπέτις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι 14/15 τελευταίες κόντρες ανάμεσα στη Μίλγουολ και τη Νιούκαστλ έμειναν στο Under 3,5 γκολ.

Η Μίλγουολ ξεκίνησε με δύο νίκες στο πρωτάθλημα, το 2-0 επί της Μπρίστολ Σίτι και το 3-0 κόντρα στη Νόριτς, συνέχισε με ήττες από Σαουθάμπτον (5-1) και Ρέξαμ (3-0), για να επανέλθει το Σάββατο στις επιτυχίες με το 4-0 επί της Μπόλτον, σημειώνοντας τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο Λιγκ Καπ είχε αποκλείσει τις ΚΠΡ στα πέναλτι και Κέμπριτζ (1-0). Η Νιούκαστλ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από την Μπόρνμουθ πριν από τρία 24ωρα, όμως με γκολ στο 37’ και το 88’ πήρε τουλάχιστον τον βαθμό σε αυτό το ματς. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και στο προηγούμενο εντός έδρας, στην πρεμιέρα απέναντι στη Λίβερπουλ, επίσης με 2-2. Από τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ πέρασε αποκλείοντας μια άλλη ομάδα της Τσάμπιονσιπ, τη Γουέστ Μπρομ, με γκολ στο 81’ (3-2). Πιθανή η πρώτη συμμετοχή ως βασικός του 21χρονου Βέλγου μεσοεπιθετικού Φερναντές-Παρντό που ήρθε από τη Λιλ. Η Μίλγουολ έχει δείξει καλά δείγματα και πιθανόν να δυσκολέψει την φαβορί και ποιοτικά ανώτερη αντίπαλό της.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου ο Ιάπωνας επιθετικός Ουέντα έπαιζε βασικός και σκόραρε για τη Φέγενορντ στο ματς με την Ντεν Χάαγκ. Τέσσερα 24ωρα αργότερα, έμπαινε αλλαγή ως παίκτης πλέον της Λιλ και έβρισκε ξανά δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στη νέα του ομάδα στο εκτός έδρας ματς με την Τουλούζ (1-0), σημειώνοντας γκολ για τέταρτο σερί παιχνίδι φέτος. Με αυτόν στην αποστολή η 4η στη Ligue 1 Λιλ θα υποδεχθεί την Μπέτις, η οποία βρίσκεται στην ίδια θέση στη LaLiga, μετά και από το 1-0 του Σαββάτου επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ματς στο οποίο ακυρώθηκε γκολ της αντιπάλου στο 87’, ενώ στο 94’ ο Εμπαπέ αστόχησε σε πέναλτι. Το γκολ είχε έρθει στο 81’ από τον Ιρλανδό φορ Πάροτ, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος από την Άλκμααρ και είχε περάσει ως αλλαγή. Τραυματίστηκε ο 33χρονος μπακ Γιορέντε και θα λείψει από την αποψινή αναμέτρηση. Απών και ο Μαροκινός φορ Ελζαλζουλί.

Από μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα έρχεται η Μπέτις και μοιάζει ικανή να σταθεί όρθια και στη Γαλλία. Αν καταφέρει να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα το σκορ στο ματς μπορεί να πάρει και αποτέλεσμα.

828. ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2&G 2,95

829. ΛΙΛ - ΜΠΕΤΙΣ X2&U 2,5 3,00