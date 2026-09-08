Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

Καταγγελία εργαζόμενης στη Μύκονο, καταδεικνύει ότι πίσω από τα φώτα, τα φλας και το γκλάμουρ, κρύβεται πολλή σήψη και παρακμή. Μια γυναίκα που δουλεύει σεζόν στο νησί των ανέμων αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί ανήθικες προτάσεις και χρηματισμό για να ικανοποιήσει τις ορέξεις αναίσχυντων παραθεριστών, που θεωρούν ότι με τα λεφτά, όλα γίνονται...

Στην καταγγελία που έκανε στο mykonoslive.tv η νεαρή από την Αθήνα που εργάζεται σεζόν στο νησί και η οποία απασχολείται στην υποδοχή γνωστού νυχτερινού μαγαζιού στα Ματογιάννια αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι μια φορά ένας πελάτης της πρόσφερε €2.000 για να κάνουν σεξ, πρόταση την οποία φυσικά απέρριψε. Ακόμη αναφέρθηκε σ' έναν νεαρό Αυστραλό τουρίστα που ήθελε να της φιλήσει τις πατούσες εν ώρα εργασίας...

Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι η Μύκονος είναι το καλύτερο μέρος για να δουλέψεις σεζόν από την άποψη των απολαβών. Δείτε τι είπε στην κάμερα του Mykonos Live TV.

Πηγή: newsbomb.gr