Η εξιλέωση του Κάριους: Κράτησε τον Κέιν μακριά από το γκολ και η Σάλκε σταμάτησε την Μπάγερν!

Ο Λόρις Κάριους, ένας τερματοφύλακας που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής, έκλεψε την παράσταση από τον Μάνουελ Νόιερ και έγινε ο ανέλπιστος πρωταγωνιστής της ομάδας του!

Η Σάλκε κατάφερε να κρατήσει την Μπάγερν Μονάχου στο 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο τερματοφύλακες βρέθηκαν στο επίκεντρο, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.



Η επιστροφή του Νόιερ στο Γκελζενκίρχεν ήταν από μόνη της ένα μεγάλο γεγονός. Ο Γερμανός τερματοφύλακας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στη Σάλκε όταν ήταν μόλις πέντε ετών και αγωνίστηκε περισσότερες από 200 φορές με τη φανέλα της.



Παρότι έχει περάσει περίπου 15 χρόνια από την αποχώρησή του, οι οπαδοί της Σάλκε δεν τον έχουν συγχωρήσει για τη μεταγραφή του στην Μπάγερν. Για ακόμη μία φορά τον υποδέχθηκαν με έντονες αποδοκιμασίες. Όμως ο Νόιερ δεν ήταν ο άνθρωπος που τελικά έκλεψε την παράσταση...

Η επιστροφή ενός τερματοφύλακα που είχε ξεχαστεί

Ελάχιστοι περίμεναν κάτι ιδιαίτερο από τον Κάριους πριν από μερικά χρόνια. Η καριέρα του είχε πάρει την κατηφόρα μετά τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2018, όταν αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα σοβαρά λάθη που έκανε εκείνο το βράδυ τον σημάδεψαν. Αργότερα έγινε γνωστό ότι πιθανότατα είχε υποστεί διάσειση κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως η εικόνα του είχε ήδη καταστραφεί.



Πέρασε από την Μπεσίκτας, όπου αντιμετώπισε προβλήματα με απλήρωτους μισθούς, αγωνίστηκε ελάχιστα στην Ουνιόν Βερολίνου και αργότερα βρέθηκε στη Νιούκαστλ. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκε ακόμη και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Ακόμη και σήμερα δεν ξέρω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Ένιωθα άδειος. Σκέφτηκα ακόμη και να σταματήσω την καριέρα μου, αλλά ήμουν μόλις 25 ετών και δεν μπορούσα απλώς να μείνω σπίτι».

Όταν πήγε στη Σάλκε, τον Ιανουάριο του 2025, αρχικά θεωρούνταν αναπληρωματικός. Πολύ γρήγορα, όμως, κέρδισε τη θέση του βασικού. Ένας τραυματισμός τον σταμάτησε προσωρινά, αλλά την επόμενη σεζόν ο προπονητής της ομάδας, Μίρον Μούσλιτς, του έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Κάριους ξεκίνησε βασικός στα 30 από τα 34 παιχνίδια της ομάδας. Η Σάλκε δέχθηκε μόλις 31 γκολ, είχε την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας και κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα, το συμβόλαιό του ανανεώθηκε μέχρι το 2028.

Και μετά ήρθε η Μπάγερν

Απέναντι στην Μπάγερν, ο Κάριους είχε ίσως τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του μετά από πολλά χρόνια. Ήταν σταθερός, σίγουρος και προέβη σε σημαντικές αποκρούσεις. Η κορυφαία στιγμή ήρθε μάλιστα προς το τέλος του αγώνα.Ο Χάρι Κέιν βρέθηκε σε θέση να πετύχει το νικητήριο γκολ, όμως ο Κάριους εκτινάχθηκε και με το ένα χέρι κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθειά του.

Έτσι κράτησε το 0-0 και χάρισε στη Σάλκε έναν τεράστιο βαθμό. Είναι αλήθεια ότι ο Κέιν και ο Μάικλ Ολίσε δεν ξεκίνησαν βασικοί, ενώ ο Τζαμάλ Μουσιάλα μπήκε ως αλλαγή. Μετά το τέλος του αγώνα, ακόμη και ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, έσπευσε να τον συγχαρεί.

Η δύσκολη επιστροφή του Νόιερ

Την ίδια ώρα, ο Μάνουελ Νόιερ βρέθηκε ίσως για τελευταία φορά στην καριέρα του στο γήπεδο της Σάλκε. Η ιστορία του με τον σύλλογο είναι τεράστια. Εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, εκεί έμαθε να αγωνίζεται και εκεί έγινε επαγγελματίας, ωστόσο, οι οπαδοί δεν του χαρίστηκαν. Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες και προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και από τους ανθρώπους των γηπεδούχων. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η ομάδα και η πόλη θα έπρεπε να είναι περήφανες για όσα πρόσφερε ο Νόιερ. Ο ίδιος, πάντως, δεν έδειξε να ενοχλείται ιδιαίτερα. Αντιθέτως, αντιμετώπισε τις αποδοκιμασίες με χιούμορ: «Αυτό είναι αγάπη. Κάθε σφύριγμα είναι ένα κομπλιμέντο».