Χουλιγκανισμός: Από τα γήπεδα στους δρόμους

Μετά τη δολοφονία Λυγγερίδη ο αθλητικός νόμος άλλαξε. Η οπαδική βία βρέθηκε στο επίκεντρο και ο προληπτικός μηχανισμός λειτούργησε αποκλειστικά για τα γήπεδα. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Αυτό όμως δημιούργησε συνθήκες μεταφοράς της βίας σε γειτονιές, πλατείες, ακόμη και σε ραντεβού θανάτου. Μία εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών και αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου αποδεικνύει ότι η αθλητική βία απλώς άλλαξε χώρο. Ουδέποτε εξαλείφθηκε.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό οι επίσημοι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, καθώς πολλά θύματα οπαδικής βίας διστάζουν να καταγγείλουν τις σε βάρος τους αξιόποινες πράξεις. Φοβούνται τα αντίποινα, ανησυχούν για περαιτέρω στοχοποίηση και πάντα έχουν στο βάθος του μυαλού τους την ψυχοφθόρα ποινική διαδικασία που στην Ελλάδα είναι μακρά.

Υπάρχει και κάτι άλλο: Η αθλητική βία συνδέεται με τη δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων ή προσώπων με καθαρά εγκληματική δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν υπό το πρόσχημα της αφοσίωσης σε μία ομάδα. Το μόνο που κάνουν είναι να ενώνονται με τους οπαδούς για να μπορούν ανεμπόδιστα να προχωρούν σε παραβατικές συμπεριφορές.

Ο αθλητικός εισαγγελέας εντοπίζει τον περιορισμό φαινομένων βίας σε αγώνες υψηλής επικινδυνότητας. Φαίνεται ότι στα ντέρμπι οι οπαδοί είναι πολύ προσεκτικοί και δεν λειτουργούν με βιαιότητα γιατί φοβούνται τον εντοπισμό τους. Αντίθετα, επεισόδια γίνονται σε αγώνες βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, όπου η αστυνομική επιτήρηση είναι πολύ πιο χαλαρή. Αρα η βία δεν συνδέεται με τη σπουδαιότητα ενός αγώνα, αλλά με οργανωμένους οπαδικούς στρατούς που φροντίζουν να βρίσκονται εκτός ακτίνας δράσης των αρχών.

Με αυτόν τον τρόπο αρχειοθετήθηκαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 67 ποινικές δικογραφίες οπαδικής βίας! Η διαδικασία θυμίζει τα όσα γίνονται σε επίπεδο greek mafia. Οι αρχές τους αφήνουν να ξεκαθαρίζουν λογαριασμούς και δεν ασχολούνται με το ποιος έκανε κακό σε ποιον. Σε αυτήν τη λογική εντάσσονται και τα οπαδικά ραντεβού θανάτου, τα οποία απασχολούν τους χούλιγκανς και όχι την αστυνομία.

Αυτό είναι το νέο μεγάλο πρόβλημα της οπαδικής βίας γιατί στην ουσία ακυρώνει το ζήτημα της πρόληψης. Αν συνεχίσουν να αρχειοθετούνται οι σχετικές δικογραφίες, τότε θα φτάσουμε σε ένα καινούργιο αδιέξοδο. Απλώς ο χουλιγκανισμός θα έχει μεταφερθεί από τα γήπεδα στους δρόμους.