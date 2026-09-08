Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη

Ξεκίνησε (8/9) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 70η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το «France Football», ενόψει της τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Η λίστα των υποψηφίων για τον καλύτερο νεαρό παίκτη της σεζόν -τρόπαιο Kopa-είναι πλέον γνωστή.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη, κάτω των 21 ετών :