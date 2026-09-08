MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη

Ποδόσφαιρο
0
Ξεκίνησε (8/9) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 70η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το «France Football», ενόψει της τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Η λίστα των υποψηφίων για τον καλύτερο νεαρό παίκτη της σεζόν -τρόπαιο Kopa-είναι πλέον γνωστή.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη, κάτω των 21 ετών :

  • Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Λεβερκούζεν, Γιουβέντους/Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
  • Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ, Μάντσεστερ Σίτι/Μαρόκο)
  • Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
  • Γιαν Ντιομαντέ (Λειψία, Ρεάλ Μαδρίτης/Ακτή Ελεφαντοστού)
  • Λενάρ Καρλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)
  • Ελί Τζούνιορ Κρουπί (Μπόρνμουθ/Γαλλία)
  • Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
  • Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)
  • Γιόχαν Μανζάμπι (Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα/Ελβετία)
  • Ιμπραήμ Μάζα (Μπάγερ Λεβερκούζεν/Αλγερία)
Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη