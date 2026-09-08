Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη

Η λίστα των υποψηφίων για τον καλύτερο νεαρό παίκτη της σεζόν -τρόπαιο Kopa-είναι πλέον γνωστή.
Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη, κάτω των 21 ετών :
- Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Λεβερκούζεν, Γιουβέντους/Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
- Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ, Μάντσεστερ Σίτι/Μαρόκο)
- Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Γιαν Ντιομαντέ (Λειψία, Ρεάλ Μαδρίτης/Ακτή Ελεφαντοστού)
- Λενάρ Καρλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)
- Ελί Τζούνιορ Κρουπί (Μπόρνμουθ/Γαλλία)
- Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)
- Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)
- Γιόχαν Μανζάμπι (Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα/Ελβετία)
- Ιμπραήμ Μάζα (Μπάγερ Λεβερκούζεν/Αλγερία)