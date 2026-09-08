Γιαμάλ με... διάθεση χιούμορ για Ντεμπελέ: «Είναι φίλος του Εμπαπέ, σωστά;»

Με διάθεση... χιούμορ και πειράγματος τοποθετήθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ για την επιλογή του Ντεμπελέ να μην τον συμπεριλάβει στην... τριάδα του για τη ψηφοφορία της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα ήταν... λακωνικός: «Είναι φίλος του Κιλιάν Εμπαπέ, σωστά;», ξεκαθαρίζοντας πάντως πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Γάλλο επιθετικό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που έκανα. Νομίζω ότι κάθε φορά που αντιμετωπίσαμε ο ένας τον άλλον, πιθανότατα έκανα κάτι που τον έκανε να με αντιπαθήσει! Και αυτό είναι φυσιολογικό. Η σχέση μου με τον Ουσμάν είναι πολύ καλή και καταλαβαίνω ότι θέλει να επιλέξει άλλους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.