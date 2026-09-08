Γιαμάλ με... διάθεση χιούμορ για Ντεμπελέ: «Είναι φίλος του Εμπαπέ, σωστά;»

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα ήταν... λακωνικός: «Είναι φίλος του Κιλιάν Εμπαπέ, σωστά;», ξεκαθαρίζοντας πάντως πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Γάλλο επιθετικό.
«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που έκανα. Νομίζω ότι κάθε φορά που αντιμετωπίσαμε ο ένας τον άλλον, πιθανότατα έκανα κάτι που τον έκανε να με αντιπαθήσει! Και αυτό είναι φυσιολογικό. Η σχέση μου με τον Ουσμάν είναι πολύ καλή και καταλαβαίνω ότι θέλει να επιλέξει άλλους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
🚨🌕 Lamine Yamal on Ousmane Dembélé not including him into his top 3 for the Ballon d’Or: “He’s Kylian Mbappé’s friend, right?”. 😅— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026
“I’m very happy with the season I had. I think every time we faced each other, I probably did something that made them dislike me! And that’s… pic.twitter.com/jNcDbNTt3S