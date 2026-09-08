Η ΛΑΣΚ στις ευρωπαϊκές πρεμιέρες: Από Τότεναμ και Λίβερπουλ, μέχρι το ραντεβού με την ΑΕΚ (vids)

Τέσσερις πρεμιέρες, δύο νίκες και δύο ήττες μετρά η ΛΑΣΚ σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το SDNA ξετυλίγει το κουβάρι των πρώτων βραδιών των Αυστριακών, από το νικηφόρο ξεκίνημα με τη Ρόζενμποργκ, μέχρι τις μεγάλες προκλήσεις απέναντι σε Τότεναμ και Λίβερπουλ, πριν από το νέο κεφάλαιο κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με τους Αυστριακούς να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κύρια φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για τη ΛΑΣΚ οι πρεμιέρες σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν αποτελούν άγνωστο έδαφος.

Οι Αυστριακοί έχουν ήδη σχετικές παραστάσεις από Europa και Conference League, έχοντας μάλιστα βρεθεί με το… καλημέρα απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Τότεναμ και η Λίβερπουλ.

Το SDNA γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται τις προηγούμενες ευρωπαϊκές πρεμιέρες της αντιπάλου της Ένωσης.

2019-20: Με το... δεξί κόντρα στη Ρόζενμποργκ

Η πρώτη παρουσία της ΛΑΣΚ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήρθε τη σεζόν 2019-20 στο Europa League.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 οι Αυστριακοί υποδέχθηκαν τη Ρόζενμποργκ και έκαναν ιδανικό ποδαρικό, επικρατώντας με 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Τζέιμς Χόλαντ, χαρίζοντας στη ΛΑΣΚ το πρώτο «τρίποντο» της ιστορίας της σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Εκείνη η νίκη αποδείχθηκε προάγγελος μιας εξαιρετικής ευρωπαϊκής πορείας, καθώς η ΛΑΣΚ τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της και έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League.

2020-21: Στα βαθιά με Τότεναμ και Μουρίνιο

Έναν χρόνο αργότερα τα πράγματα στην πρεμιέρα ήταν πολύ πιο δύσκολα.

Η κληρωτίδα έστειλε τη ΛΑΣΚ στο Λονδίνο και απέναντι στην Τότεναμ του Ζοσέ Μουρίνιο στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Οι Λονδρέζοι επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους και επικράτησαν με 3-0, με τη ΛΑΣΚ να γνωρίζει έτσι την πρώτη ήττα της σε πρεμιέρα ομίλου ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι Αυστριακοί, πάντως, έμελλε να δυσκολέψουν αρκετά την Τότεναμ στη συνέχεια εκείνης της διοργάνωσης, αποσπώντας ισοπαλία 3-3 στο μεταξύ τους παιχνίδι στην Αυστρία.

2021-22: «Διπλό» στη Φινλανδία με το καλημέρα

Η επόμενη ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΛΑΣΚ γράφτηκε στο νεοσύστατο τότε Conference League. Και η πρεμιέρα της ήταν ξανά νικηφόρα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 ταξίδεψε στη Φινλανδία για να αντιμετωπίσει την Ελσίνκι και πέρασε με 2-0, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

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Για την ιστορία, η ΛΑΣΚ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη συγκεκριμένη φάση, κατέκτησε την πρώτη θέση και συνέχισε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

2023-24: Τρόμαξε τη Λίβερπουλ, αλλά λύγισε

Η τελευταία πρεμιέρα της ΛΑΣΚ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης πριν από το φετινό ραντεβού με την ΑΕΚ είχε… άρωμα Premier League.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, οι Αυστριακοί υποδέχθηκαν τη Λίβερπουλ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Και για ένα ημίχρονο κατάφεραν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Φλόριαν Φλέκερ έδωσε στη ΛΑΣΚ το προβάδισμα, ωστόσο στο δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ γύρισε το παιχνίδι. Νούνιες, Λουίς Ντίας και Σαλάχ διαμόρφωσαν το τελικό 1-3.

Ο απολογισμός πριν από την ΑΕΚ

Συνολικά στις τέσσερις προηγούμενες πρεμιέρες της σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης η ΛΑΣΚ μετρά δύο νίκες και δύο ήττες, χωρίς ούτε μία ισοπαλία.

Συγκεκριμένα: ΛΑΣΚ - Ρόζενμποργκ 1-0 (2019), Τότεναμ - ΛΑΣΚ 3-0 (2020), Ελσίνκι - ΛΑΣΚ 0-2 (2021) και ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ 1-3 (2023).

Συνολικός απολογισμός, τέσσερα γκολ υπέρ και έξι κατά.

Υπάρχει μάλιστα μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στις δύο νικηφόρες πρεμιέρες της η ΛΑΣΚ δεν δέχθηκε γκολ, ενώ στις δύο ήττες της είχε απέναντί της Τότεναμ και Λίβερπουλ.

Το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τους Αυστριακούς. Η ΛΑΣΚ πραγματοποιεί φέτος το ντεμπούτο της στην κύρια φάση του Τσάμπιονς Λιγκ και η ΑΕΚ θα είναι ο πρώτος ελληνικός αντίπαλος στην ευρωπαϊκή ιστορία της.

Για την Ένωση, λοιπόν, η αποστολή είναι ξεκάθαρη: να φροντίσει ώστε η πρώτη βραδιά της ΛΑΣΚ στα «αστέρια» να μην είναι και… γιορτινή.