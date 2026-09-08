Κοντά σε οριστική συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακός για τη Sunel Arena και τον Λαρεντζάκη

Κοντά σε οριστική συμφωνία βρίσκονται πλέον ΑΕΚ και Ολυμπιακός για την Sunel Arena, αλλά και για τη μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Όσον αφορά το γηπεδικό, οι δύο ΚΑΕ έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις τους για την παραχώρηση της Sunel Arena από την «Ένωση» στους «ερυθρόλευκους».

Τις τελευταίες ώρες οι επαφές εντάθηκαν και οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο να «κλειδώσει» η συμφωνία για να μπορεί ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιεί τη Sunel Arena για τα παιχνίδια του σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναμόρφωσης του ΣΕΦ, με το χρονοδιάγραμμα να δείχνει πως αυτές θα ολοκληρωθούν στους πρώτους μήνες του 2027.

Υπενθυμίζεται πως οι Πειραιώτες πρέπει να δώσουν άμεσα την απάντηση για το γήπεδο που θα χρησιμοποιούν την προσεχή αγωνιστική περίοδο τόσο στην EuroLeague, όσο και στην Stoiximan GBL.

Όσον αφορά τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην AEK πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Έτσι, ο 33χρονος διεθνής γκαρντ επιστρέφει στην «Ένωση» μετά από 7 χρόνια, έχοντας αγωνιστεί εκεί για μια τριετία (2016-2019).