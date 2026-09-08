Έπεσε... ξύλο στη φιλική νίκη της Μπεσίκτας επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (vid)

Επεισοδιακό ήταν το φιλικό της Μπεσίκτας κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την τουρκική ομάδα να κερδίζει άνετα με 80-57.

Η Μπεσίκτας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague, με την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς να κερδίζει εύκολα σε φιλική αναμέτρηση την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 80-57. Ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από ένα επεισόδιο ανάμεσα στον Γιουτζίν Ομορούγι και Ιβάν Ούχοφ.

Ο πρώτος φάνηκε να χτυπάει στο πρόσωπο τον δεύτερο, με τον Ρώσο να αντιδράει απαντώντας με μεγαλύτερη ένταση. Άπαντες μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν και να ηρεμήσει η κατάσταση, ενώ οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, για την Μπεσίκτας ξεχώρισε ο Άντονι Μπράουν με 16 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Άντε Ζίσιτς με 15 πόντους, διψήφιος και ο ΝτεΤζούλιους με 12 πόντους. Από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ ο Αντόνιους Κλίβελαντ σημείωσε 12 πόντους και από 8 είχαν οι Κάσπερ Ουέρ, Ιβάν Ούκοφ και Λιβιό Ζαν-Σαρλ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-27, 60-45, 80-57

👀 Beşiktaş ile CSKA Moskova arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan tartışma sonrası iki oyuncu oyundan ihraç edildi.



❌ Beşiktaş’tan Eugene Omoruyi ile CSKA Moskova’dan Ivan Ukhov, yaşanan gerginliğin ardından diskalifiye edildi.



(@HTSpor) pic.twitter.com/CbykLNjgzQ — TrendBasket (@TrendBasket) September 8, 2026